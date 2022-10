22 ott 2022 18:11

BIDEN E PUTIN GIOCANO A RISIKO – LA 101ESIMA DIVISIONE AEROTRASPORTATA AMERICANA E' STATA DISPIEGATA IN EUROPA PER LA PRIMA VOLTA DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE: 4.700 SOLDATI SONO IN ROMANIA, A POCHI CHILOMETRI DAL CONFINE CON L'UCRAINA - KIEV ACCUSA I RUSSI DI AVER COMPIUTO ATTACCHI MISSILISTICI SUGLI IMPIANTI ENERGETICI DEL PAESE: “UN MILIONE E MEZZO DI UCRAINI SONO SENZA ELETTRICITÀ IN QUESTO MOMENTO"