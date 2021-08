2 ago 2021 10:56

BIG PHARMA RINCARA LA DOSE – I COLOSSI AMERICANI PFIZER E MODERNA AUMENTANO I PREZZI DEI VACCINI PER I PROSSIMI DUE ANNI: IL RITOCCO DEI PREZZI ARRIVA PROPRIO MENTRE L’EUROPA È ALLE PRESE CON L’IMPENNATA DI CONTAGI PER LA VARIANTE DELTA (E LA PROBABILE NECESSITÀ DI UNA TERZA DOSE PER I VACCINATI) – PER L’UE SARÀ UNA STANGATA DA 8 MILIARDI. PER MODERNA IL PREZZO DI UNA DOSE SALE DA 19 A 25,50 DOLLARI. PER PFIZER…