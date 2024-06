NEL BIGLIETTO RITROVATO VICINO AL CORPO DI CLAUDIO GRAZIANO, IL PRESIDENTE DI FINCANTIERI TROVATO MORTO OGGI NELLA SUA CASA DI ROMA, C’ERA UN RIFERIMENTO ALLA MOGLIE, SCOMPARSA DI RECENTE. L’EX CAPO DI STATO MAGGIORE AVREBBE SCRITTO CHE LA SUA VITA NON AVEVA PIÙ SENSO DOPO LA MORTE DELLA DONNA – LA PROCURA DI ROMA, COME ATTO DOVUTO, INDAGA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO…

(ANSA) - Il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, avrebbe lasciato un biglietto di addio prima di togliersi la vita questa mattina nella sua abitazione a Roma. Nel biglietto farebbe riferimento ad una mancanza di senso della sua vita dopo la recente scomparsa della moglie.

Il corpo del presidente di Fincantieri è stato trovato in casa stamattina a Roma. A dare l'allarme un carabiniere della sua scorta che aveva la seconda chiave dell'appartamento al centro storico. Secondo quanto si apprende, Graziano era disteso sul letto e si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa durante la notte.

GRAZIANO: PROCURA ROMA INDAGA PER ISTIGAZIONE SUICIDIO

(Adnkronos) - La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte di Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, trovato questa mattina in casa senza vita. I pm, come accade in questi casi, procedono per l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio, come atto necessaria per poter compiere gli accertamenti del caso. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

