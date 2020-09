BILL, RACCONTANE UN’ALTRA – COSA CI FACEVA BILL CLINTON A UNA CENA RISERVATA CON GHISLAINE MAXWELL? L’INCONTRO È AVVENUTO AL FAMOSO RISTORANTE VEGANO “CROSSROADS KITCHEN” DI LOS ANGELES NEL 2014: FRA I POCHI INVITATI C'ERANO ANCHE BRUCE WILLIS E SEAN PENN – L’EX PRESIDENTE HA SEMPRE RACCONTATO DI…

Da "Ansa"

bill clinton e ghislaine maxwell scendono dal jet privato di jeffrey epstein

Bill Clinton è stato a una cena riservata con Ghislaine Maxwell. Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Beast, l'ex presidente americano si sarebbe intrattenuto in un ristorante vegano di Los Angeles nel 2014 con la complice di Jeffrey Epstein e pochi amici intimi.

La cena era al popolare ristorante Crossroads Kitchen e fra i pochi invitati c'erano anche Bruce Willis e Sean Penn.

BILL CLINTON SI FA MASSAGGIARE DA CHAUNTAE DAVIES, UNA DELLE ACCUSATRICI DI EPSTEIN

Un portavoce di Clinton ha rifiutato di commentare, ma ha rimandato ad una dichiarazione del 2019 in cui si diceva che l'ex presidente "non sa nulla dei terribili crimini di cui Epstein si è dichiarato colpevole in Florida anni fa o di cui e' stato accusato a New York".

