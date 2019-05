IL BIMBO DI DUE ANNI DI NOVARA NON E’ MORTO CADENDO DAL LETTO MA E’ STATO UCCISO A CALCI E PUGNI DAI GENITORI! I DUE SONO STATI FERMATI CON L'ACCUSA DI OMICIDIO VOLONTARIO PLURIAGGRAVATO, IL PM: "CORPO MARTORIATO" - L'UOMO IN QUESTO MOMENTO SI TROVA IN CARCERE MENTRE LA DONNA CHE È INCINTA È AI DOMICILIARI - SOLO QUALCHE GIORNO FA A MILANO IL PADRE HA UCCISO DI BOTTE IL BAMBINO IN PIENA NOTTE PERCHÉ "PIANGEVA TROPPO"…

Angelo Scarano per il Giornale

Leonardo è stato picchiato e ucciso a botte. A soli due anni il piccolo bimbo è morto per la furia omicida dei due genitori. Il piccolo deceduto all'arrivo all'ospedale di Novara sarebbe stato uccido proprio dalla madre e dal compagno. Gaia Russo, 22 anni, e Nicholas Musi, 23 anni sono stati fermati con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato.

L'uomo in questo momento si trova nel carcere di novare mentre la donna che è incinta è ai domiciliari. Un'altra terribile storia questa che di fatto racconta ancora una volta di un terribile omicidio che ha per vittima un bimbo. Solo qualche giorno fa a Milano il padre ha ucciso di botte il bambino in piena notte perché "piangeva troppo".

In questo caso gli inquirenti dovranno accertare adesso la dinamica esatta dell'omicidio e i motivi che hanno scatenato la furia assassina dei due genitori. Secondo gli inquirenti il piccolo Leonardo sarebbe stato picchiato ripetutamente dalla madre e soprattutto dal padre. Percosse, botte e calci che hanno poi procurato la morte del bambino arrivato in ospedale in condizioni disperate. I medici, nonostante i ripetuti tentativi, non sono riusciti a salvare la vita al piccolo che è deceduto nel nosocomio di Novara. La madre aveva parlato di una caduta dal lettino ma le lesioni riportate dal piccolo non erano compatibili con quelle di un incidente domestico. Il piccolo sarebbe morto per un violento colpo all'addome che ha causato una emorragia al fegato portandolo alla morte in 30 minuti. Tutte le lesioni sul corpo del piccolo risalgono alla mattina della morte.

