SUI BINARI DELLA PSICOSI - UN PASSEGGERO CON TOSSE E RAFFREDDORE HA SCATENATO IL PANICO SU UN INTERCITY DA LIVORNO A MILANO: ALL’ENNESIMO COLPO DI TOSSE I PASSEGGERI HANNO CHIESTO AL MACCHINISTA DI FERMARE IL TRENO – IL CONVOGLIO È RIMASTO BLOCCATO ALLA STAZIONE DI SESTRI LEVANTE PER MEZZ’ORA E ALLA FINE L’UOMO MALATICCIO È STATO COSTRETTO A…

Alessia Strinati per "www.leggo.it"

tosse

Tossisce sul treno e i passeggeri fanno fermare il convoglio. Il diffondersi del Coronavirus sta creando delle vere e proprie psicosi come quella che si è registrara sull'Intercity 35674 in viaggio da Livorno a Milano. Un passeggero ha iniziato a tossire, scatenando la paura tra i presenti che hanno chiesto al macchinista di fermare il mezzo.

treno

Così è successo. Il treno si è fermato alla stazione di Sestri Levante, in provincia di Genova. Per circa mezz'ora il convoglio è rimasto in stazione, il tempo necessario perché il macchinista si consultasse con i sanitari del 112, spiegasse la situazione e ricevesse direttive in merito. Il passeggero sospetto è stato messo in un vagone da solo, completando il viaggi fino a Milano, come riporta La Nazione.

coronavirus

L'uomo era salito a Carrara e da subito ha presentato sintomi di un forte raffreddore e tosse. Alcuni presenti, preoccupati, hanno avvertito il capotreno e fatto pressione affinché si prendessero dei provvedimeni per tutelare la salute di chi stava viaggiando nella stessa carrozza del malato. Una volta a Milano per il paziente sono state attivate le procedure previste per l'intervento sanitario.

coronavirus coronavirus coronavirus 1