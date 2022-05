BINARIO MORTO – TRAGEDIA A GENOVA DOVE UN 16ENNE È STATO TRAVOLTO DA UN TRENO MERCI VICINO ALLA STAZIONE DI VOLTRI: SECONDO ALCUNI TESTIMONI IL RAGAZZO NON SI SAREBBE ACCORTO DELL’ARRIVO DEL MEZZO NONOSTANTE LE URLA DEI PRESENTI CHE HANNO TENTATO DI AVVISARLO. PARE CHE LA VITTIMA AVESSE LE CUFFIETTE E…

Da www.corriere.it

ragazzo sui binari 6

Per far prima a rientrare a casa dopo essere uscito da scuola ha attraversato i binari. Ma non si è accorto del treno in arrivo che lo ha travolto. È morto così un giovane di 16 anni investito da un treno merci, vicino alla stazione di Voltri a Genova. L’incidente intorno alle 16. A nulla è valso il pronto intervento del 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto per il giovane non c’era più nulla da fare. Per agevolare le operazioni di soccorso e recuperare la salma il traffico ferroviario è stato interrotto per circa un’ora. Sulla tragedia sta ora indagano la polizia ferroviaria del capoluogo ligure.

ragazzo sui binari 3

Alcuni testimoni hanno raccontato che il giovane aveva le cuffiette alle orecchie e per questo non si sarebbe accorto del sopraggiungere del treno. Su questo però gli inquirenti al momento non confermano, e attendo di visionare i filmati delle telecamere di sicurezza. Il sedicenne stava tornando a casa, a Voltri, dopo essere uscito da scuola, a Sampierdarena. Il terribile impatto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della stazione e i video sono già stati acquisiti dagli investigatori. I testimoni hanno raccontato che il giovane non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno nonostante le urla per avvisarlo.

ragazzo sui binari 2 ragazzo sui binari 1