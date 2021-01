12 gen 2021 17:43

A BIO PIACENDO - LO SCIAMANO JAKE ANGELI RIFIUTA DI MANGIARE IN CARCERE DA QUANDO È STATO ARRESTATO SABATO SCORSO - SCIOPERO DELLA FAME? PROTESTA POLITICA? MACCHÉ, È SOLO PERCHÉ SEGUE UNA DIETA RISTRETTA E INGURGITA SOLO CIBO ORGANICO, NON SI CAPISCE SE PER MOTIVI RELIGIOSI O DI SALUTE - UN'ALTRA PROVA CHE GLI ASSALTATORI NON ERANO I CLASSICI AMERICANI MEDI, CHE S'INGOZZANO DI HAMBURGER E PATATINE...