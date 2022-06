30 giu 2022 11:42

AL BISONTE NON JE DEVI ROMPE IL CAZZO - MENTRE ERA IN VISITA AL PARCO DI YELLOWSTONE, UNA FAMIGLIA SI E' AVVICINATA TROPPO A UN BISONTE CHE, INNERVOSITO, LI HA CARICATI - PRIMA HA PUNTATO IL BAMBINO, PRONTAMENTE SALVATO DA UN ADULTO, POI SE L'E' PRESA CON L'ADULTO CHE SI ERA PRECIPITATO A PRENDERLO IN BRACCIO - I RANGER AVEVANO AVVISATO I VISITATORI: IL MASTONDONTICO BOVINO (PUO' PESARE FINO A 400 KG) SI SENTE MINACCIATO QUANDO LE PERSONE SI AVVICINANO... - VIDEO