BLACK FRIDAY - SIETE PRONTI PER FARE A BOTTE PER PORTARVI A CASA IL TELEVISORE DEI VOSTRI SOGNI? DECALOGO PER EVITARE TRUFFE E SPIACEVOLI SORPRESE: FIDATEVI SOLO DI VENDITORI SICURI E TENETE CONTO DELLE SPESE DI SPEDIZIONE. PRETENDERE DI CONOSCERE IL PREZZO INIZIALE E CONFRONTATELO CON ALTRI SITI – SU INTERNET LE OFFERTE SONO GIÀ INIZIATE: COSA NON VI POTETE PERDERE…

Sandra Riccio per “la Stampa”

rissa per la carta igienica in sudafrica

Per gli appassionati dello shopping quest' anno il Black Friday sarà ancora più generoso. Il venerdì di super-sconti concentrati in un solo giorno che ha conquistato anche gli italiani, è atteso per il 29 novembre.

In realtà, molte catene stanno anticipando questa data. Succede sia online, con molti portali degli acquisti che sono usciti allo scoperto con super-offerte e promozioni, sia nei negozi fisici, che da qualche tempo si sono accodati alla grande corsa agli sconti di fine novembre.

rissa a sao paulo in brasile

Chi punta su qualche riduzione extra deve tenere alta l' attenzione su mail e newsletter dai grandi portali dell' elettronica così come quelli dell' abbigliamento fino ad arrivare all' arredo e ai viaggi e i libri. Ormai tutte le categorie si sono convertite al Black Friday e gli store creano, proprio in vista dell' evento, dritte e saldi anticipati.

La corsa è ad anticipare la concorrenza. Può anche essere utile impostare strumenti nuovi come gli alert sui prezzi. Sono una specie di sveglia che suona appena il prezzo per un dato prodotto è arrivato al livello che più ci interessa.

manhattan black friday

Nella grande maratona agli acquisti si nascondono però anche insidie. Il Codacons ha messo in guardia i consumatori nei giorni scorsi da possibili truffe che potrebbero celarsi dietro promozioni e offerte speciali, in particolare sul web. Per consentire agli utenti di fare acquisti in tutta sicurezza ed evitare brutte sorprese, l' associazione ha realizzato un decalogo contenente le regole d' oro da seguire per difendersi da possibili truffe o raggiri.

Tra i dieci consigli c' è, per esempio, quello di acquistate solo da siti Internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibili dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo. Così come quello di comprare solo da venditori sicuri (controllare che nei feedback siano riportati correttamente i dati della società titolare dell' attività commerciale).

fila per il black friday

Vanno poi sempre confrontati i prezzi, sia online sia nei negozi fisici. Attenzione agli sconti troppo elevati. È poi bene controllate che sia riportato oltre al prezzo iniziale del prodotto anche quello finale, comprensivo di spese di spedizione o tasse.

Le raccomandazioni sono rivolte a tre italiani su quattro. È questa la quota di consumatori che quest' anno, secondo l' Osservatorio Findomestic, farà acquisti durante il Black Friday. Si tratta di un numero in forte crescita, il 39% in più del 2018 secondo l' analisi. Il budget? Lo studio ha rilevato che oltre la metà degli italiani ha previsto di spendere fino a 300 euro, il 13% tra i 500 e i 1.000 euro.

black friday virginia

In cima alla lista delle preferenze c' è l' abbigliamento: il 51% dei consumatori italiani lo mette al primo posto, seguito dagli elettrodomestici (26%). Gli smartphone, invece, si fermano al terzo posto (23%).

Alessio caprodossi per "Il Messaggero"

In principio era un giorno, poi due e ora c’è chi programma fino a due settimane di sconti, promozioni a tempo e offerte lampo per macinare vendite e anticipare la stagione natalizia, sempre più spesso cruciale per il bilancio annuale di piccoli e medi rivenditori. Un limite che non ha certo Amazon, il negozio digitale per eccellenza, al quale molti italiani associano il Black Friday, l’appuntamento annuale che cade l’ultimo venerdì di novembre e inaugura in pratica il periodo dei regali.

black friday manhattan

UN ANTICIPO DELLE FESTE Tra le insegne in bella mostra nei centri commerciali e gli spot in radio e televisione che partono da inizio mese, l’evento è atteso da giovani, coppie e adulti per tentare l’affare dell’anno. E pensare che in origine, la definizione nata per indicare il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento degli americani aveva un’accezione negativa, perché negli Anni ’50 indicava i dipendenti che saltavano il lavoro per andare a fare compere, mentre negli Anni ’80 il termine passò a descrivere il caotico traffico creato da clienti rapiti dallo shopping.

black friday in brasile

Come certificano diverse ricerche sul tema, tra cui una delle più recenti eseguita a livello europeo da Groupon, il 93% degli italiani conosce il Black Friday e l’82% lo attende per mettere i regali sotto l’albero di Natale, stabilendo il budget e monitorando nelle settimane precedenti i prodotti più appetibili.

La grande mano che muove i più grossi fili degli acquisti di fine novembre è Amazon, che propone sconti su migliaia di prodotti per 11 giorni di fila: venerdì scorso è scattata la settimana del “venerdì nero”, mentre dalla mezzanotte di sabato fino alle 23:59 di lunedì 2 dicembre sarà il turno degli affari dedicati al Cyber Monday, iniziativa di marketing nata nel 2005 in Usa e circoscritta agli acquisti online. Per mantenere alta l’attenzione dei clienti, i negozi digitali non comunicano in anticipo le offerte del giorno, costringendo le persone a tenere costantemente sott’occhio siti, categorie e oggetti prediletti.

black friday a durban

Di Amazon, però, si conoscono le riduzioni sui dispositivi proprietari (l’Eco Show 5 a 49,99 euro dagli 89,99 euro iniziali) e altri prodotti che meritano attenzionE: la Fujifilm Instax Squadre SQ6 a 110 euro, la cassa Bluetooth wireless Get Together (da 149 a 80 euro) e il giradischi (da 250 a 145 euro) di House of Marley, la fotocamera compatta Panasonic Lumix LX15 (da 799 a 364 euro), il tv TCL da 55’’ (a 399 da 599 euro), il rasoio elettrico Philips (da 450 a 170 euro) e il forno a microonde Samsung da 28 litri con grill e piatto doratore inclusi (da 179 a 108 euro).

LE OCCASIONI Tra gli smartphone, da segnalare il P30 Lite di Huawei (display da 6,15’, tripla fotocamera posteriore e Ram 4GB + 128GB di memoria, espandibile) a 259 invece di 370 euro e, per chi cerca un telefono per gli anziani, il Brondi Amico Semplice a 24 euro invece di 45. Chi invece nutre dubbi sui prezzi e sull’andamento che possono subire nelle settimane precedenti (su Amazon le offerte ci sono ogni giorno), il sito Camel Camel Camel aiuta a fare chiarezza in pochi secondi.

BLACK FRIDAY

Per gli amanti di Google questi sono i giorni per risparmiare sugli acquisti: 50 euro in meno per gli smartphone Pixel 4 e Pixel 4 XL (il cui prezzo pieno è di 759 e 899 euro), con il Pixel 3a proposto a 349 euro, mentre il ribasso è di 70 euro per il campanello con videocamera Nest Hello.

BLACK FRIDAY

Su Unieuro spiccano due ghiotte opportunità: il tv QLED 4K Series 6 da 49’’ di Samsung a 599 euro (400 in meno dal prezzo di listino) e allo stesso prezzo (rispetto agli originali 899 euro) il notebook 15-dw0053nl di HP. Doppia occasione pure su Monclick, con l’asciugatrice Bosch Serie 6 da 7kg A++ a metà prezzo (399,99 invece di 799,9) e lo smartphone Samsung Galaxy A40 a 179,90 euro (260 euro a listino). Chi punta un portatile può guardare lo ZenBook S13 di Asus, con cornici ultra sottili e rapporto schermo-corpo del 97%, in promozione fino al 2 dicembre a 1.399 euro invece di 1.799 euro.

