BLOCCATE I CANALI: DAVID E VICTORIA BECKHAM SONO ARRIVATI A VENEZIA – I DUE, DOPO AVER FESTEGGIATO I 23 ANNI DI MATRIMONIO A PARIGI, SONO SALITI SULL'ORIENT EXPRESS CHE LI HA PORTATI DRITTI IN LAGUNA DOVE SVACANZERANNO PER QUALCHE GIORNO IN QUALCHE HOTEL DI LUSSO: LEI SEMPRE CON L’ARIA CUPA, LUI POCHI SORRISI E FACCIA INEBETITA – SUI SOCIAL L’EX SPICE GIRLS CELEBRA L’UNIONE E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “DICEVANO CHE NON SAREMMO DURATI…”

Tutti a bordo della barca dell'amore! Victoria e David Beckham sono approdati a Venezia: i due si sono dedicati una vacanza d’amore per festeggiare i 23 anni di matrimonio e, dopo aver festeggiato la ricorrenza a Parigi, sono saliti dell'Orient Express che li ha portati a Venezia. L’ex Spice Girls, 48 anni, e l’ex calciatore, 47, hanno mollato al prole a casa e sono scesi dal treno mano nella mano. Lui solita faccia e qualche sorriso. Lei sempre con l’aria cupa. Insomma normale amministrazione.

Dimenticate glam e business. Oggi per David e Victoria Beckham c’è spazio solo per il romanticismo. La coppia, una delle più famose dello star system, festeggia 23 anni di matrimonio. E puntuali arrivano le dediche social di entrambi. Perché all’epoca dei social network, si sa, l’amore non è bello se non è condiviso. E i Beckham non fanno eccezione. Così i due si sono scambiati romantici messaggi d’amore sfogliando l’album dei ricordi. E sui social, per la prima volta appare una Victoria sorridente accanto al marito. È la sua risposta agli haters che non avrebbero scommesso nulla sulla durata di questo matrimoni

«Dicevano che lui non è divertente, dicevano che non rido mai, dicevano che non sarebbe durata. Oggi festeggiamo 23 anni di matrimonio. David tu sei il mio tutto, ti amo tanto». Ecco le parole condivise dall’ex Spice Girls. Un post d’amore dedicato al marito, ma anche un messaggio pungente e la risposta a chi non ha mai creduto alla loro love story. Anche lui ha dedicato un post alla moglie con tanto di video della coppia tanti anni fa. Quando lei era per tutti Posh, indimenticabile membro della Spice Girls. «23 anni fa Posh diventava la signora Beckham. Wow, 23 anni e 4 figli bellissimi» ha scritto l’ex asso del pallone. Ribadendo tutto il suo amore per la moglie Victoria.

Correva l’anno 1999, quando Victoria Adams sposava David Beckham. Era il 4 luglio e i due si giuravano amore eterno nel castello di Luttrellstown, vicino a Dublino. Lui aveva 24 anni, lei 25. Lui era il bellissimo del pallone, all’apice della sua carriera. Lei uno dei membri della girl band più famosa e in voga in quegli anni. In pochi credevano al sentimento che legava i due.

Stanno insieme per business, si diceva. Poi si pensava che i due non avessero mai divorziato per i figli, ben quattro, nati dal loro matrimonio. E poi c’era il viso di lei. Sempre in posa negli scatti, anche social. Ma mai sorridente. Al massimo un sorriso appena accennato, quasi tirato. È infelice, pensavamo tutti. E, invece, per i suoi 23 anni accanto all’uomo della sua vita, eccolo il sorriso smagliante di Victoria accanto al marito. Arrivata dalla diretta interessata che mette che così a tacere le malelingue.

Perché l’amore tra Victoria e David Beckham non è stato privo di rumors e maldicenze. All’inizio degli anni 2000, quando la coppia si trasferì con i figli in Spagna per il passaggio del calciatore al Real Madrid, circolavano voci su un presunto tradimento. Lui avrebbe scelto un’altra donna. Ma Victoria l’avrebbe perdonato. Rumors mai confermati. Ai quali la coppia risponde allargando la famiglia. Che oggi festeggia il sì di 23 anni fa con un sorriso. Il più bello sfoggiato finora da Victoria sui social.

