Boban Simic mangia agnello crudo

Un 40enne di Chicago, Boban Simic, di professione buttafuori, è finito sui giornali locali per il suo stile di vita a suo dire “salutista”. L’uomo ha raccontato di seguire una dieta che lo ha fatto sentire più sano che mai: mangia pollo e manzo crudo, a cui aggiunge yogurt allungati con latte materno e secrezioni vaginali delle sue ex fidanzate,.

Lui, che si autoproclama «pazzo della salute», ha raccontato di aver iniziato questo regime alimentare quattro anni fa nel tentativo di diventare più «alfa e aggressivo», e sostiene di non essersi mai sentito meglio. La sua dieta inizia al mattino con un 12-30 tuorli d’uova crudi, a pranzo 1 kg di carne (sempre cruda) e a cena di nuovo tuorli.

«Tutto ciò che mangio è crudo. La carne che preferisco di meno è l’agnello perché ha un sapore forte ed è magro. Mangio anche carne di manzo e petto di pollo, che è uno dei miei preferiti. Il maiale è un po’ insipido, quindi lo prendo solo ogni tanto. La carne cruda migliore di tutte è quella di capra, perché è molto tenera».

Boban Simic mangia carne cruda 2

«La consistenza dipende dal taglio. Il petto di pollo è tenero come il pesce. Mi piace la sensazione della carne cruda. È rinfrescante quando la mando giù. Mangio carne come dovrebbe fare un animale, è un’esperienza più sensuale».

«Ero davvero nervoso la prima volta che ho mangiato carne di maiale cruda, ma sapevo che non poteva farmi male. So che puoi mangiare una bistecca cruda, ma con il pollo c’è la salmonella. Ma non mi ammalo».

Simic ha spiegato di aver deciso di seguire questo regime alimentare perché «volevo essere più sano e potente e ho intenzione di vivere per sempre».

«La cosa più importante nella mia vita e l'unica cosa per cui spendo soldi è il mio corpo. Sei quello che mangi. Non importa quanti soldi hai se non sei in buona salute. Hai subito un lavaggio del cervello. Ti è stato detto di mangiare cotto per tutta la vita, quindi indugi. Ma dopo circa due anni sembra naturale. Continuo a guardare la mia cacca ogni giorno per cercare i vermi».

Boba Simic beve latte fermentato e allungato 2

Oltre al suo nuovo stile di vita controverso e dopo averne studiato i benefici per la salute, Simic ha deciso di aggiungere secrezioni vaginali e latte materno al latte fermentato. «Ero con una donna che aveva latte e l'ho assaggiato e ho pensato che fosse dolce, delizioso e l'idea mi ha colpito. Era una ragazza che stavo vedendo e con cui ero intimo. L'ho succhiato e ho pensato di aggiungerlo al mio latte ed è venuto fantastico».

«Ho fatto ricerche sulla vagina e sui probiotici e un'altra grande idea mi ha colpito. L'ho preso da un'altra ragazza che stavo vedendo. Ho sentito parlare di persone che producono birra e pane con lievito vaginale».

«Io lascio fuori il latte crudo e lo faccio fermentare fino a diventare yogurt». Poi aggiunge latte materno e secrezioni vaginali e «quando lo bevo, ne lascio un po’ e lo uso per il prossimo lotto. Sta andando sempre meglio. È molto più gustoso».

Boba Simic beve latte fermentato e allungato

Simic va anche a mangiare fuori, ma sceglie solo ristoranti etiopi o di sushi dove viene servita carne cruda. Sostiene che mangiare carne è solo «buon senso» perché cucinandola si aggiungono tossine, e che non si è mai sentito così sano come da quando ha iniziato la dieta.

«Si è trattato di buon senso. Guardavo i documentari sull’Africa e pensavo che non avessero molto, ma mangiano molto più sano e mangiano carne non completamente cotta. Ho pensato anche ai cani, che quando mangiano carne cruda diventano più aggressivi, e go deciso di provere per diventare più alfa e aggressivo».

«Ho iniziato a mangiare carne cruda una o due volte alla settimana per vedere se mi sentivo più positivo. Aveva molto senso, quindi ho pensato che avrei dovuto mangiare tutto crudo. Pensavo che non si potesse mangiare pollo crudo, ma ho avuto le mie informazioni da molte fonti. Ho fatto ricerche approfondite. Sono sempre stato un pazzo per la salute, quindi ho cercato di eliminare le tossine e mangiare sano».

Boban Simic

«La carne cotta non è così deliziosa, ha bisogno di condimento. A volte metto il miele, ma molte volte lo mangio così ed è deliziosa».

Secondo Simic «quando cucini la carne la stai rendendo tossica. Prima mi deprimevo, ma dopo la dieta cruda sono molto equilibrato mentalmente, più felice e sto molto meglio mentalmente. Questo è il cambiamento più grande. Penso che siano i batteri che regolano il tuo cervello e ti rendono felice».

«È una progressione lenta, ma mi guardo e sono molto più in forma di quando ero un combattente professionista e non mi alleno poi così tanto. Cos'altro potrebbe essere oltre alla dieta? Quando mangi mezzo chilo di bistecca cotta ti senti assonnato e vorresti solo riposare. Con il crudo puoi mangiare due chili, ti senti pieno ma dopo puoi fare jogging».

