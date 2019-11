A BOCCE FERME, CI STA PRENDENDO PER IL CULO! – KIM KARDASHIAN, DOPO AVER RIVELATO IL SEGRETO PER TENERE SU LE TETTE USANDO IL NASTRO ADESIVO, LANCIA SUL MERCATO ALLA MODICA CIFRA DI 36 DOLLARI UNO SCOTCH IN TRE TONALITÀ DIVERSE – DOPO AVER NEGATO IL PIT STOP DAL CHIRURGO PER RIFARSI IL SENO, HA FRIGNATO SUI SOCIAL, RACCONTANDO DI ESSERSI FERITA PER ANNI USANDO IL NASTRO SBAGLIATO: QUALE OCCASIONE MIGLIORE PER UN NUOVO BUSINESS? - VIDEO

I’m going to show you guys how to use it! @skims body tape and pasties launching soon! pic.twitter.com/AcbEVR8GO0 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 13, 2019

Taking the tape off has been so painful and left me with cuts and burns throughout the year; so it is important I made sure our @skims tape is gentle and less painful when removing it pic.twitter.com/ac3b26DRaD — Kim Kardashian West (@KimKardashian) November 13, 2019

Sandra Rondini per "www.ilgiornale.it"

Se credete che il seno di Kim Kardashian, prosperoso com’è, stia sù perché ritoccato vi sbagliate di grosso. Dopo aver ribadito che il suo giunonico décolleté è del tutto naturale, la Kardashian che ha una smodata passione per abiti dalle scollature abissali, ha ammesso che per sfidare la forza di gravità ha bisogno di un aiutino.

Lo svelò già nel 2016 quando postò su Instagram una sua foto a petto nudo, con il seno ben fasciato e sollevato da due ampi nastri adesivi ad effetto push up di Gaffer, con la caption: “Ci vuole un po’ di lavoro ma fidatevi di me, ne vale la pena!”, precisando che quello era il nastro migliore sul mercato per creare un reggiseno improvvisato grazie all’ottima presa che aveva sulla pelle.

C’è da dire che già ai tempi erano in pochi a crederle. Anzi, a centinaia commentarono che “una donna che per lavoro posa a ripetizione davanti a un obiettivo è impossibile che non si sia rifatta il seno...altro che nastro! Quello è per noi, un espediente economico, Kim fa il pit stop dai migliori chirurghi”.

Naturale o ritoccato che sia il suo seno, quel che è certo è che la mente di Kim è sempre orientata a fare business e, a forza di indossare abiti super sexy, dopo aver consumato, come lei stessa ha ammesso su Instagram, “chilometri di nastro”, perché non lanciare una sua linea che strizzi l’occhio al concetto di inclusività di cui tanto aspira a essere testimonial sui social? Da oggi il brand di shapewear di Kim Kardashian, SKIMS, aggiunge all’intimo modellante per donne curvy e procaci anche il nastro perfetto per regalarsi un effetto push up e contenitivo, sollevando e bloccando il seno all’altezza prescelta.

Personalizzabile in larghezza, scompare sotto abiti super sexy come quelli che la 39enne ama così tanto indossare. Pensato in tre tonalità (arenaria, occhio di tigre e quarzo fumé) per accontentare tutte le donne, dalle bianche alle ispaniche, latine e orientali, costa 36 dollari.

“Un po’ troppo costoso per essere un nastro adesivo” si lamentano le follower, mentre altre si scambiano consigli e si ingegnano per risparmiare su "un articolo da cartoleria o al massimo da farmacia, dato che ricordano i nastri da medicazione" che la Kardashian vende “come se l’avesse inventato lei e fosse rivoluzionario per le donne, mentre chissà che trucchi davvero usa per avere sempre il seno così sù”, scrivono altre, mentre gli haters semplicemente mettono in dubbio che “dopo due figli - (gli altri due sono nati da madre surrogata, ndr) – non sia corsa dal chirurgo per farsi ritoccare, dato che lei col corpo ci lavora” e che abbia mai allattato i suoi figli naturali “sennò non avrebbe quel seno alla sua età che francamente manco le ventenni...è tutto un fake!”.

Ma Kim Kardashian ignora le polemiche e rilancia. Della collezione SKIMS faranno parte anche dei mega adesivi a forma di goccia da applicare sul seno fissando poi l'estremità superiore sulla spalla. Basta scegliere il punto in cui sollevando questo adesivo si raggiunge l’effetto voluto e attaccarlo lì.

Resisterà per più di 10 ore. In un attimo il gioco è fatto, con nessun timore che possa muoversi e spuntare dalla scollatura del vestito. Le “tearddrop-shaped pastie”costano 12 dollari e anche loro sono vendute in più nuance per avvicinarsi il più possibile all’incarnato naturale di chi le indosserà.

