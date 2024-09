7 set 2024 10:36

UNA BOCCIA FREDDA PER GIORGIA – DA CERNOBBIO, A MARGINE DELL’INCONTRO CON ZELENSKY, LA MELONI È COSTRETTA A REPLICARE A MARIA ROSARIA BOCCIA: “NON CREDO DI DOVERMI METTERE A BATTIBECCARE CON QUESTA PERSONA. LA MIA IDEA SU COME UNA DONNA DEVE GUADAGNARSI UNO SPAZIO NELLA SOCIETÀ È OPPOSTA DA QUELLA DI QUESTA PERSONA” – E NON SI PENTE DELLA REAZIONE DA COATTA DELLA GARBATELLA (“NON MI FACCIO BUTTARE GIU’ UN MINISTRO DAI GIORNALI DI SINISTRA E DA DAGOSPIA”): “L’ATTENZIONE MEDIATICA HA TRASFORMATO UNA VICENDA PRIVATA IN UNA COSA PUBBLICA. NON CREDO SIA UNA COSA A CUI BISOGNA PRESTARSI E QUINDI NON HO ACCETTATO INIZIALMENTE LE DIMISSIONI DI SANGIULIANO” – VIDEO