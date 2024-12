8 dic 2024 16:10

BOCCIA A GOCCIA, UNA SPUTTANESCION PER TUTTI – L’EX ASSISTENTE DI SANGIULIANO ATTACCA SU INSTAGRAM ANNARITA PATRIARCA, DEPUTATA DI FORZA ITALIA, CHE IN UN’INTERVISTA L’HA DEFINITA “POCO PIÙ DI UNA HOSTESS”, SMINUENDO IL SUO RUOLO NELLA PREPARAZIONE DELLA MOZIONE PER ISTITUIRE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE SPECIFICHE E UN ALBO PROFESSIONALE PER MEDICI E CHIRURGHI ESTETICI – LA BOCCIA HA PUBBLICATO L’ESTRATTO DI UNA CHAT CON LA PATRIARCA E UN MESSAGGIO SIBILLINO: “APPROPRIARSI DEL MERITO DI UN LAVORO NON PROPRIO, DISTORCENDO I FATTI, È IN NETTA CONTRADDIZIONE CON IL PRINCIPIO DI TUTELA DELL’INDIVIDUO. MI ASPETTO, E CREDO SIA DOVEROSO, UN CHIARIMENTO PUBBLICO…” - VIDEO