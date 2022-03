BOLLETTINIAMOCI! - FINALMENTE SIAMO AL PLATEAU DEI CONTAGI: OGGI 73.195 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 77.621) E 159 MORTI (IERI 170), CON 486.813 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE RIMANE STABILE AL 15% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 27 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 13 IN MENO DI IERI - IL PRESIDENTE DELLA LIGURIA GIOVANNI TOTI: "ORA INIZIA LA VERA CONVIVENZA CON IL VIRUS..."

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 31 marzo 2022

Sono 73.195 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 77.621). Sale così ad almeno 14.642.354 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 159 (ieri 170), per un totale di 159.383 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 13.205.927 e 79.977 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 55.303). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.277.044, pari a -5.772 rispetto a ieri (+15.938 il giorno prima).

tampone fai da te 1

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 486.813, ovvero 38.086 in meno rispetto a ieri quando erano stati 524.899. Il tasso di positività è pressoché stabile al 15% (l’approssimazione di 15,03%); ieri era 14,8% e martedì era 15%.

curva contagi 31 marzo 2022

Dal confronto con lo scorso giovedì (24 marzo) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +81.811 casi con un tasso del 15%, si vede che la curva è al plateau, in stallo: perché è vero che ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, ma la percentuale è identica, ossia 15% (vuol dire che se fosse stato processato lo stesso numero di test del 24 marzo, si avrebbe lo stesso numero di nuovi contagi). Questo scenario di stasi — che si osserva anche dal grafico che al di là delle oscillazioni giornaliere mostra un «appiattimento» della curva — dovrebbe portare alla discesa.

ospedali covid 9

«Ora inizia la vera convivenza con il virus», dice il presidente della Liguria Giovanni Toti, ricordando che domani, 1 aprile, sarà il primo giorno senza stato di emergenza.

Sono due le regioni sopra quota 9 mila nuovi contagiati: Lombardia (+9.141 casi) e Lazio (+9.256 casi). Seguono Campania (+8.393) e Veneto (+7.720). Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe «nella settimana 23-29 marzo, rispetto alla precedente, si osserva una sostanziale stabilità dei nuovi casi (504.487 contro 502.773) e dei decessi (953 contro 924)». La curva non sale più. «Dopo due settimane di netto incremento — afferma Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe — i nuovi casi settimanali sembrano essersi stabilizzati intorno a quota 500mila, con un incremento di +0,3%».

Il sistema sanitario

ospedali covid 10

Aumentano le degenze in area non critica e diminuiscono quelle in rianimazione. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +27 (ieri +131), per un totale di 9.740 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -13 (ieri -6) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 468 malati gravi, con 46 ingressi in rianimazione (ieri 50).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +9.141 casi (ieri +9.479)

Veneto: +7.720 casi (ieri +7.874)

Campania: +8.393 casi (ieri +8.469)

Lazio: +9.256 casi (ieri +8.957)

Emilia-Romagna: +4.620 casi (ieri +5.239)

Piemonte: +3.255 casi (ieri +3.088)

Toscana: +5.305 casi (ieri +4.960)

Sicilia: +3.909 casi (ieri +5.246)

Puglia: +7.129 casi (ieri +7.683)

Marche: +2.349 casi (ieri +2.415)

Liguria: +1.524 casi (ieri +1.511)

Friuli Venezia Giulia: +1.004 casi (ieri +1.159)

Abruzzo: +2.330 casi (ieri +2.221)

Calabria: +1.933 casi (ieri +2.851)

Umbria: +1.517 casi (ieri +1.821)

Sardegna: +1.594 casi (ieri +2.013)

P. A. Bolzano: +617 casi (ieri +591)

P. A. Trento: +444 casi (ieri +462)

Basilicata: +674 casi (ieri +1.015)

Molise: +420 casi (ieri +514)

Valle d’Aosta: +61 casi (ieri +53)