BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 167.206 NUOVI CASI (IERI 190.514) E 426 MORTI, CON 1.097.287 TAMPONI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 15,3% - DIMINUISCONO LE DEGENZE IN OGNI AREA: PER LA PRIMA VOLTA NEL NUOVO ANNO SI RIDUCONO I PARAMETRI DELLE OSPEDALIZZAZIONI ORDINARIE E QUELLO DELLE RIANIMAZIONI (-36 E -26 RISPETTIVAMENTE) - A LIVELLO GLOBALE, NELLA SETTIMANA 17-23 GENNAIO SI È VERIFICATO IL RECORD SETTIMANALE DI NUOVI CASI, CIRCA 21 MILIONI, CON L’ITALIA AL SECONDO POSTO PER NUOVI POSITIVI IN EUROPA…

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 26 gennaio 2022

Sono 167.206 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 190.514 con l’aggiornamento odierno dei dati di Bolzano che ieri mancavano). Sale così ad almeno 10.383.561 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 426 (ieri 469, con la correzione odierna di Bolzano*), per un totale di 144.770 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 7.522.210 e 139.421 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 235.177*). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.716.581, pari a +27.319 rispetto a ieri (-20.595* il giorno prima).

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 1.097.287, ovvero 324.258 in meno rispetto a ieri quando erano stati 1.421.545*. Il tasso di positività è 15,2% (l’approssimazione di 15,23%); ieri era 13,3%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Il «picco settimanale» si è verificato ieri e adesso la curva in oscillazione si muove come di consueto verso il basso. Un piccolo miglioramento si vede dal confronto con lo scorso mercoledì (19 gennaio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +192.320 casi con un tasso del 16,3%: oggi, infatti, ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale inferiore di oltre un punto (15,2% contro 16,3%).

COVID VARIANTE OMICRON

A livello globale, secondo l’Oms, nella settimana 17-23 gennaio si è verificato il record settimanale di nuovi casi, circa 21 milioni, pari a +5% rispetto alla settimana prima (era +20% l’incremento nel report precedente). Nello stesso arco di tempo i decessi sono stati circa 50mila (erano 45mila la settimana scorsa). E l’Italia è al secondo posto per numero di nuovi positivi in Europa, con un dato simile a quello della scorsa settimana.

COVID OSPEDALI

Il sistema sanitario

Diminuiscono le degenze in ogni area. Per la prima volta nel nuovo anno si riducono i due parametri, quello delle ospedalizzazioni ordinarie e quello delle rianimazioni. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -36 (ieri +175*), per un totale di 20.001 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -26 (ieri +6*) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 1.665, con 123 ingressi in rianimazione (ieri 131).