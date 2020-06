15 giu 2020 18:35

BOLLETTINIAMOCI – ANCHE OGGI SIAMO ALLE SOLITE: 303 NUOVI CASI, DI CUI 259 IN LOMBARDIA (L'85%), MENTRE IN NOVE REGIONI NON C’È NESSUN CONTAGIATO IN PIÙ – I MORTI NELLE ULTIME 24 ORE SONO 26, I GUARITI/DIMESSI 640 – IN TERAPIA INTENSIVA RIMANGONO 207 PERSONE, DUE IN MENO DI IERI