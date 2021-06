BOLLETTINIAMOCI – I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS IN ITALIA SONO 2897. I MORTI CONTINUANO A DIMINUIRE: OGGI SONO 62 CONTRO I 93 DI IERI E SOTTO I 100 PER IL TERZO GIORNO CONSECUTIVO – IL TASSO DI POSITIVITÀ È ALL1,2%, LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE OLTRE 34,6 MILIONI (11,9 ITALIANI HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE…)

Valentina Santarpia per www.corriere.it

BOLLETTINO 2 GIUGNO 2021

Sono 2897 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +2.483). Sale così ad almeno 4.223.200 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 62 (ieri sono stati +93), per un totale di 126.283 da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.886.867 e 18.535 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +10.313). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 210.050, pari a -15.701 rispetto a ieri (-7923 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 226.272, ieri erano stati 221.818. Mentre il tasso di positività è 1,2%: vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 1 è risultato positivo; ieri era 1,1%, il più basso da gennaio.

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 2

Le vittime

Diminuiscono le vittime: sono 62 contro le 93 di ieri, comunque meno di 100 per il terzo giorno consecutivo. Sette regioni registrano zero decessi: sono Sardegna, Umbria, Molise, Valle d’Aosta, Friuli, Abruzzo, Provincia di Trento. Il maggior numero di morti è in Sicilia: +16. In basso il dettaglio di tutte le regioni.

Il sistema sanitario

Sono 933 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, per il secondo giorno di fila sotto quota mille. Con un calo di 56 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 33 (ieri erano stati 41). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.858, in calo di 334 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 290).

coronavirus terapia intensiva 2

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 34,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 11,9 milioni (20,15% della popolazione).

CORONAVIRUS - VACCINAZIONI A ROMA

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 836.097: +519 casi (ieri +461) con 40.748 tamponi

Veneto 423.608: +175 casi (ieri +106) con 37.258tamponi

Campania 420.032: +388 casi (ieri +375) con 17.252 tamponi

Emilia-Romagna 384.137: +152 casi (ieri +107) con 18.757 tamponi

Piemonte 360.673: +190 casi (ieri +209) con 13.346 tamponi

roma vaccinazione anti covid 19 per i maturandi 6

Lazio 342.429: +211 casi (ieri +195) con 22.798 tamponi

Puglia 250.842: +196 casi (ieri +227) con 5.957 tamponi

Toscana 241.743: +162 casi (ieri +159) con 17.694 tamponi

Sicilia 226.424: +289 casi (ieri +326) con 13.571 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 107.060: +35 casi (ieri +19) con 6261 tamponi

Liguria 102.825: +45 casi (ieri +19) con 5.318 tamponi

Marche 102.841: +125 casi (ieri +34) con 3484 tamponi

Abruzzo 74.142: +67 casi (ieri +35) con 4.841 tamponi

P. A. Bolzano 72.947: +34 casi (ieri +16) con 4.744 tamponi

Calabria 67.164: +158 casi (ieri +74) con 3.848 tamponi

Sardegna 56.735: +40 casi (ieri +36) con 2079 tamponi

Umbria 56.433: +33 casi (ieri +17) con 4.442 tamponi

P. A. Trento 45.486: +27 casi (ieri +32) con 2.108 tamponi

Basilicata 26.377: +37 casi (ieri +24) con 848 tamponi

Molise 13.596: +6 casi (ieri nessun nuovo caso) con 570 tamponi

Valle d’Aosta 11.609: +8 casi (ieri +10) con 348 tamponi

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.630: +10 decessi (ieri +9)

Veneto 11.572: +3 decessi (ieri +9)

Campania 7.211: -5 decessi (ieri +10)

Emilia-Romagna 13.190: +1 decessi (ieri +3)

Piemonte 11.647: +4 decessi (ieri +12)

Lazio 8.189: +4 decessi (ieri +10)

Puglia 6518: +10 decessi (ieri +6)

Toscana 6.729: +4 decessi (ieri +6)

Sicilia 5.855: +16 decessi (ieri +12)

Friuli-Venezia Giulia 3.788: nessun decesso (ieri +1)

Liguria 4.325: +1 (ieri +1)

Marche 3.018: +1 (ieri +2)

Abruzzo 2.484: nessun decesso (ieri +2)

P. A. Bolzano 1.176: +1 dopo nove giorni senza decessi

Calabria 1.173: +1 (ieri +5)

Sardegna 1.465: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Umbria 1.402: nessun nuovo decesso (ieri +1)

P. A. Trento 1.358: nessun nuovo decesso (ieri +3)

Basilicata 580: +1 (ieri nessun decesso)

Molise 491: nessun nuovo decesso per il terzo giorno di fila

Valle d’Aosta 472: nessun nuovo decesso per l’ottavo giorno di fila