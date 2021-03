BOLLETTINIAMOCI – I NUOVI CASI DI CORONAVIRUS OGGI SONO 23.839 E I MORTI 380 – IL TASSO DI POSITIVITÀ È DEL 6,7% – BRUSAFERRO È OTTIMISTA: “LA DECRESCITA È IN CORSO. IN ESTATE POTREMMO CONCEDERCI QUALCHE LIBERTÀ IN PIÙ”, MA LA CURVA ANCORA NON È CROLLATA. E NON LO FARÀ FINCHÉ NON SARANNO SOMMIINISTRATI MOLTI PIÙ VACCINI (AL MOMENTO HANNO RICEVUTO ALMENO UNA DOSE SOLO 9 MILIONI DI ITALIANI

coronavirus terapia intensiva 2

Paola Caruso per www.corriere.it

Sono 23.839 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +23.987, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.512.453 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 380 (ieri sono stati +457), per un totale di 107.636 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 2.832.939 e 18.287 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +19.764). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 571.878, pari a +5.167 rispetto a ieri (+3.753 il giorno prima).

coronavirus ospedale di varese 3

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 357.154, ovvero 2.172 in più rispetto a ieri quando erano stati 354.982. Mentre il tasso di positività è 6,7% (l’approssimazione di 6,67%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 6 sono risultati positivi; ieri era 6,8%. Qui la mappa del contagio in Italia.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, ma pochi di meno, con oltre 2 mila tamponi in più. E il tasso di positività scende leggermente al 6,7% dal 6,8% di venerdì, rimanendo pressoché stabile. Dal confronto con lo scorso sabato (20 marzo), quando sono stati registrati +23.832 casi con un tasso di positività del 6,7%, sembra che lo scenario non sia cambiato (stessa percentuale).

SILVIO BRUSAFERRO

Sui dati settimanali si vede un rallentamento dell’epidemia. «La decrescita è in corso. In estate potremmo concederci qualche libertà in più», ha ribadito Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. Ma attenzione: la curva non è ancora crollata (per esempio, nel Regno Unito si hanno circa 5 - 6 mila nuovi positivi al giorno). Bisogna continuare a rispettare le restrizioni, mentre procedono le vaccinazioni.

coronavirus terapia intensiva

La Lombardia è la regione più colpita per numero di nuove infezioni (+4.884), sotto la soglia di 5 mila casi dopo due giorni al di sopra di questo valore, grazie a oltre 61 mila tamponi, ossia il numero di test regionali più alto della giornata. Con oltre 2 mila contagiati ci sono: Piemonte (+2.636), Emilia-Romagna (+2.269), Campania (+2.209) e Puglia (+2.008). Seguono con un incremento a quattro cifre: Lazio (+1.825), Veneto (+1.759) e Toscana (+1.467). Tutte le altre regioni anno un aumento a due o tre cifre.

coronavirus paziente all ospedale san filippo neri di roma

Il sistema sanitario

Aumenta la pressione sugli ospedali. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +149 (ieri +48), per un totale di 28.621 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +7 (ieri +8), portando il totale dei malati più gravi a 3.635. La variazione dei posti letto occupati, in area critica e non, indica il saldo tra i pazienti usciti e quelli entrati nelle ultime 24 ore. Infatti, i nuovi ingressi in rianimazione sono +264 (ieri +288).

vaccinazioni all'hotspot dell'allianz stadium di torino

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 9 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 2,8 milioni. Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

coronavirus terapia intensiva 3

Lombardia 722.957: +4.884 casi (ieri +5.077)

Veneto 377.259: +1.759 casi (ieri +2.095)

Campania 330.436: +2.209 casi (ieri +1.947)

Emilia-Romagna 329.041: +2.269 casi (ieri +2.391)

Piemonte 302.074: +2.636 casi (ieri +2.117)

Lazio 278.815: +1.825 casi (ieri +2.006)

Toscana 190.267: +1.467 casi (ieri +1.425)

Puglia 186.949: +2.008 casi (ieri +2.162)

Sicilia 170.698: +890 casi (ieri +892)

Friuli-Venezia Giulia 95.652: +672 casi (ieri +768)

Liguria 87.723: +529 casi (ieri +487)

Marche 86.493: +723 casi (ieri +674)

P. A. Bolzano 68.550: +99 casi (ieri +153)

Abruzzo 64.281: +348 casi (ieri +392)

Umbria 50.349: +222 casi (ieri +320)

Calabria 45.744: +508 casi (ieri +412)

coronavirus terapia intensiva 1

Sardegna 44.406: +287 casi (ieri +178)

P. A. Trento 40.602: +215 casi (ieri +238)

Basilicata 19.000: +133 casi (ieri +143)

Molise 12.159: +31 casi (ieri +53)

Valle d’Aosta 8.998: +125 casi (ieri +57)

vaccinazioni all'hotspot dell'allianz stadium di torino3