1 lug 2020 18:31

BOLLETTINIAMOCI – I NUOVI CONTAGI SONO IN LIEVE AUMENTO: OGGI SONO 182 (IERI 142), DI CUI 109 IN LOMBARDIA. NELLE ULTIME 24 ORE SONO MORTE 21 PERSONE E 469 SONO STATE DIMESSE – PER LA PRIMA VOLTA DA MARZO I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA SCENDONO SOTTO QUOTA 90 (SONO 87). IN TOTALE DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA LE PERSONE CONTAGIATE SONO ALMENO 240.760