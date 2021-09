BOLLETTINIAMOCI – OGGI 6.157 NUOVI CASI E 56 DECESSI, CON 331.350 TAMPONI. IL TASSO DI POSITIVITÀ SCENDE ALL’1,88% (IERI ERA AL 2,3%) - LA SICILIA L’UNICA REGIONE CON OLTRE MILLE NUOVI CONTAGI (1.200) – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 78,7 MILIONI. I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO LA SECONDA DOSE SONO OLTRE 38,4 MILIONI (71,25% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – AUMENTANO SIA LE DEGENZE ORDINARIE SIA QUELLE IN AREA CRITICA…

Da "www.corriere.it"

Sono 6.157 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 6.735, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.566.126 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 56* (ieri sono stati 58), per un totale di 129.466 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.299.621 e 6.086 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 6.544). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 137.039, pari a +14 rispetto a ieri (+6.544 il giorno prima).

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +40 (ieri -41), per un totale di 4.204 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +13 (ieri +1) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 569, con 53 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 42).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 331.350, ovvero 34.956 in più rispetto a ieri quando erano stati 296.394. Il tasso di positività è al 1,88%; ieri era 2,3%. Qui la mappa del contagio in Italia.

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 78,7 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 38,4 milioni (71,25% della popolazione over 12). Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report «Vaccini anti Covid-19» sul sito del governo.

I dati regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 872.262 : +577 casi (ieri +647) con 48.410 tamponi

Veneto 457.620 : +645 casi (ieri +637) con 49.072 tamponi

Campania 447.553: +455 casi (ieri +369) con 49.072 tamponi

Emilia-Romagna 414.052: +casi (ieri +545) con 34.857 tamponi

Lazio 376.241: +404 casi (ieri +430) con 23.444 tamponi

Piemonte 373.609: +302 casi (ieri +286) con 33.102 tamponi

Sicilia 281.435: +1.200 casi (ieri +1.348) con 18.260 tamponi

Toscana 273.434: +491 casi (ieri +525) con 19.442 tamponi

Puglia 264.627: + 228 casi (ieri +338) con 16.224 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 111.428: +162 casi (ieri +138) con 9.544 tamponi

Marche 111.253 : +171 casi (ieri +172) con 2.901 tamponi

Liguria 110.412: + 143 casi (ieri +159) con 8.703 tamponi

Abruzzo 79.490: +85 casi (ieri +87) con 9.613 tamponi

Calabria 78.964: +294 casi (ieri +298) con 3.745 tamponi

P. A. Bolzano 75.346: +81 casi (ieri +71) con 10.974 tamponi

Sardegna 73.083: +173 casi (ieri +290) con 8.388 tamponi

Umbria 62.171: +100 casi (ieri +120) con 6.956 tamponi

P. A. Trento 47.627: +39 casi (ieri +120) con 4.540 tamponi

Basilicata 29.166: +48 casi (ieri +61) con 1.204 tamponi

Molise 14.322: +11 casi (ieri +26) con 491 tamponi

Valle d’Aosta 12.031: +3 casi (ieri +3) con 702 tamponi

I decessi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei morti totali dall’inizio della pandemia. La variazione indica il numero dei nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 33.931: +2 decessi (ieri +2)

Veneto 11.698 : +5 decessi (ieri +2)

Campania 7.768: +2 decessi (ieri +5)

Emilia-Romagna 13.376: +1 decesso (ieri +3)

Lazio 8.540: +8 decessi (ieri +8)

Piemonte 11.723: + 3 decessi (ieri nessun nuovo decesso)

Sicilia 6.435 : + 22 decessi (ieri +21)

Toscana 7.028: + 1 decesso (ieri +2)

Puglia 6.722: + 5 decessi (ieri +3)

Friuli-Venezia Giulia 3.804: nessun nuovo decesso (come ieri)

Marche 3.049: + 1 decesso (ieri +1)

Liguria 4.387: nessun nuovo decesso ( ieri +1)

Abruzzo 2.532: nessun nuovo decesso (ieri +1)

Calabria 1.330: + 3 decessi (ieri +7)

P. A. Bolzano 1.185: nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

Sardegna 1.590: + 2 decessi (ieri +1)

Umbria 1.434: +1 decesso (ieri nessun nuovo decesso)

P. A. Trento 1.366 : nessun nuovo decesso per il quarto giorno di fila

Basilicata 600: nessun nuovo decesso (ieri n+1)

Molise 495: nessun nuovo decesso dal 28 agosto

Valle d’Aosta 743: nessun nuovo decesso dal 14 luglio