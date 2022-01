BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 189.109 NUOVI CASI (IERI ERANO 170.844) E 231 MORTI (IERI 259), CON 1.094.255 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 17,3% - LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI OGGI RESTA LA LOMBARDIA, CON 51.587, DAVANTI A CAMPANIA (16.972), TOSCANA (16.957), PIEMONTE (16.937) E VENETO (16.871) – LE PERSONE CON ALMENO UNA DOSE SONO 48.136.636 (89,13% DEGLI OVER 12), QUELLI CON DOPPIA DOSE 46.484.456 (86,07%) MENTRE QUELLI CON LA TERZA DOSE SONO 20.977.634 (IL 67,6% DELLA POPOLAZIONE POTENZIALMENTE OGGETTO)…

BOLLETTINO 5 GENNAIO 2022

Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 189.109 casi (ieri sono stati 170.844). Il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 nel nostro Paese sale così ad almeno (compresi guariti e morti) 6.756.035 dall’inizio dell’epidemia. I decessi comunicati oggi sono 231 contro i 259 di ieri, per un totale di 138.276 vittime da febbraio 2020.

Le persone attualmente positive sono 1421.117 (qui le regole per la quarantena dei contatti stretti e quelle per l'isolamento dei positivi). I guariti complessivamente sono 5.196.642, 33.037 quelli usciti oggi dall’incubo del Covid.

I tamponi e lo scenario

Sono 1.094.255 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.228.410. Il tasso di positività è al 17,3% , ieri era al 13,9%.

La situazione negli ospedali

Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale.

La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia, con 51.587, davanti a Campania (16.972), Toscana (16.957), Piemonte (16.937) e Veneto (16.871). Il totale dei casi da inizio pandemia sale così a 6.756.035. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 33.037 (ieri 30.333), per un totale di 5.196.642, mentre gli attualmente positivi crescono di 155.820 unità (ieri 140.245) arrivando al picco di 1.421.117, di cui 1.406.325 in isolamento domiciliare.

La campagna di vaccinazione

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono 112.850.467. È quanto emerge dal «report vaccini» aggiornato alle 7.06 di oggi. Il totale con almeno una dose è pari a 48.136.636 (89,13% della popolazione over 12), il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale si attesta a 46.484.456 (86,07% degli over 12) mentre il totale dose addizionale/richiamo («booster») si attesta a 20.977.634 (il 67,6% della popolazione potenzialmente oggetto). Per quanto riguarda la platea 5-11 anni, sono 401.532 i bimbi con almeno una dose (10,9 %).