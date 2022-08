BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 21.817 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 31.088) E 90 MORTI (IERI 98), CON 158.905 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN CALO AL 13% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 336 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 13 IN MENO – LA REGIONE CON IL MAGGIOR NUMERO DI CONTAGI È LA LOMBARDIA, SEGUITA DAL VENETO...

Nelle ultime 24 ore sono stati 21.817 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 31.088. Diminuiscono i tamponi effettuati: 167.495, contro i 208.996 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 13% (ieri era al 14,9%).

Sono 90 i morti (compreso qualche riconteggio), 13 i posti letto occupati in meno in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 31 agosto.

I nuovi contagi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 3.137, poi il Veneto con 2.848. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 213, con 17 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 5.091 (-336). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione.

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 21.867.757. Le vittime in totale sono 175.595, con 90 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 98, compresi altri riconteggi). I guariti sono 36.032 nelle ultime 24 ore e 21.046.229 in totale.

Sono invece 640.629 le persone in isolamento domiciliare (-13.959). I tamponi sono in tutto 242.418.090 - di cui 96.072.729 processati con test molecolare e 146.345.361 con test antigenico rapido -, in aumento di 167.495 rispetto al 30 agosto. Le persone testate sono finora 63.156.942, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

