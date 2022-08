23 ago 2022 17:05

BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 35.360 NUOVI CASI (IERI ERANO STATI 10.418) E 134 MORTI (IERI 75), CON 207.761 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ IN RISALITA AL 17% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI DIMINUISCONO DI 138 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 1 IN MENO