BOLLETTINIAMOCI! - NELL'INDIFFERENZA COLLETTIVA, I CONTAGI CONTINUANO A CRESCERE E LE PERSONE A MORIRE! OGGI ALTRI 23.438 CASI (IERI SONO STATI 25.389) E 84 MORTI (IERI 112) CON 154.143 TAMPONI PROCESSATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 15,2% - L'ANNUNCIO DELL'OMS: QUESTA SETTIMANA È STATA RAGGIUNTA LA QUOTA DI UN MILIONE DI DECESSI PER COVID-19 NEL MONDO DA GENNAIO 2022…

Chiara Barison per www.corriere.it

BOLLETTINO 25 AGOSTO 2022

Sono 23.438 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 25.389). Sale così ad almeno 21.745.065 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 84 (ieri 112), per un totale di 175.127 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 20.858.626 e 39.851 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 49.555). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 711.312, pari a -16.500rispetto a ieri (-24.279 il giorno prima).

Questa settimana è stata raggiunta la quota di un milione di morti per Covid-19 nel mondo da gennaio 2022. Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa dell'Oms. «Abbiamo i mezzi per prevenire tuttavia» questi decessi e «chiediamo ai governi di vaccinare cittadini e lavoratori», ha aggiunto. Ad oggi, ha avvertito Ghebreyesus, ancora «un terzo della popolazione mondiale non è vaccinato e non lo sono tre quarti degli anziani nei paesi più poveri». I decessi dall'inizio della pandemia hanno invece superato quota 6.472.439 milioni in tutto il mondo.

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 154.143, ovvero 20.084 in meno rispetto a ieri, quando erano stati 174.227. Il tasso di positività è al 15,2%; ieri era 14,6%.

È la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+3.099 casi). Seguono Veneto (+2.851), Campania (+1.992) e Sicilia (+1.762).

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -166 (ieri -208), per un totale di 6.004 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono -5 (ieri -15) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 234 malati gravi, con 21 ingressi in rianimazione (ieri erano stati 25).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia: +3.099 casi (ieri +3.322)

Veneto: +2.851 casi (ieri +3.145)

Campania: +1.992 casi (ieri +2.102)

Lazio: +1.699 casi (ieri +1.824)

Emilia-Romagna: +1.711 casi (ieri +2.172)

Sicilia: +1.762 casi (ieri +1.732)

Puglia: +1.356 casi (ieri +1.582)

Piemonte: +1.273 casi (ieri +1.541)

Toscana: +1.025 casi (ieri +1.064)

Marche: +846 casi (ieri +799)

Liguria: +656 casi (ieri +693)

Abruzzo: +922 casi (ieri +956)

Calabria: +1.526 casi (ieri +1.548)

Friuli Venezia Giulia: +693 casi (ieri +712)

Sardegna: +613 casi (ieri +601)

Umbria: +354 casi (ieri +409)

P. A. Bolzano: +219 casi (ieri +309)

P. A. Trento: +293 casi (ieri +282)

Basilicata: +330 casi (ieri +314)

Molise: +180 casi (ieri +229)

Valle d’Aosta: +38 casi (ieri +53)