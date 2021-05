BOLLETTINIAMOCI - OGGI 10.554 NUOVI CASI E 207 MORTI, GLI ATTUALI POSITIVI TOTALI SCENDONO SOTTO LA SOGLIA DI 400 MILA - L’INDICE RT NAZIONALE SALE LEGGERMENTE ALLO 0,89 (ERA 0,85 LA SETTIMANA SCORSA) E BRUSAFERRO DELL'ISS GIÀ CI CAZZIA: "BISOGNA FARE ATTENZIONE A TENERLO SOTTO 1" - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 22,6 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 6,8 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

il bollettino del 7 maggio

Sono 10.554 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +11.807). Sale così ad almeno 4.092.747 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 207 (ieri sono stati +258), per un totale di 122.470 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.572.713 e 15.580 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +15.867). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 397.564, pari a -5.238* rispetto a ieri (-4.327 il giorno prima), in calo dal 6 aprile con l’unica eccezione del 2 maggio. Da notare che gli attuali positivi diminuiscono da oltre un mese (con l’eccezione citata) e adesso sono al di sotto della soglia di 400 mila.

tamponi in stazione

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 328.612, ovvero 3.972 in meno rispetto a ieri quando erano stati 324.640. Mentre il tasso di positività è 3,2% (l’approssimazione di 3,211%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, più di 3 sono risultati positivi; ieri era 3,6%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, anche se pochi di meno. La curva inizia a scendere prima del weekend per poi toccare il minimo lunedì. Per esempio, lo scorso venerdì (30 aprile) sono stati registrati +13.446 casi con un tasso di positività del 4%.

silvio brusaferro gianni rezza

«I contagi sono in decrescita in tutte le regioni» spiega Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss in conferenza stampa, commentando l’ultimo monitoraggio. L’età media dei casi scende a 41 anni e dei ricoveri a 65 anni, mentre l’indice Rt nazionale sale leggermente allo 0,89 (era 0,85 la settimana scorsa) e continua il lieve calo dell’incidenza che è di 127 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto al valore di 146 della scorsa settimana. «Bisogna fare attenzione a tenere l’Rt sotto 1» precisa Brusaferro.

reparto covid

Il sistema sanitario

Prosegue la riduzione delle degenze, in area critica e non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -536 (ieri -653), per un totale di 16.331 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -55 (ieri -60), portando il totale dei malati più gravi a 2.253, con 109 nuovi ingressi in rianimazione (ieri +127).

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 22,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 6,8 milioni.

coronavirus - vaccinazioni all ospedale militare di baggio

Note: * La riduzione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.