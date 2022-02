BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 118.994 NUOVI CASI (IERI 133.142) E 395 MORTI (IERI 427), CON 964.521 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 12,3% - DIMINUISCONO ANCORA LE DEGENZE IN OGNI AREA: I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SCENDONO DI 323, MENTRE QUELLI OCCUPATI IN TERAPIA INTENSIVA DI 25 - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE PIERPAOLO SILERI: “IN 2-4 SETTIMANE AVREMO UN CALO SIGNIFICATIVO DEI RICOVERI. LA STRADA È DAVVERO IN DISCESA”

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 2 febbraio 2022

Sono 118.994 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 133.142). Sale così ad almeno 11.235.745 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 395 (ieri 427), per un totale di 147.320 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 8.680.799 e 187.816 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 248.971). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.407.626, pari a -68.888 rispetto a ieri (-116.092 il giorno prima).

tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 964.521, ovvero 282.466 in meno rispetto a ieri quando erano stati 1.246.987. Il tasso di positività sale al 12,3% (l’approssimazione di 12,33%); ieri era 10,7%.

curva contagi 2 febbraio 2022

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Superato il «picco settimanale» di martedì, la curva — che si muove in modo altalenante — va verso il basso. La tendenza resta in discesa e lo dimostra il confronto con lo scorso mercoledì (26 gennaio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +167.206 casi con un tasso del 15,2%: oggi, infatti, ci sono meno nuove infezioni di quel giorno, con una percentuale inferiore (12,3% contro 15,3%). Basta guardare il grafico della curva per capire che l'andamento è in decrescita.

«Verosimilmente in alcune settimane, 2-4 settimane, avremo un calo significativo dei ricoveri. La strada è davvero in discesa», spiega il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, ospite della trasmissione I fatti vostri su Rai2.

ospedali covid 6

Il sistema sanitario

Diminuiscono ancora le degenze in ogni area. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -323 (ieri -40), per un totale di 19.550 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -25 (ieri -35) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 1.524, con 104 ingressi in rianimazione (ieri 107).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 2.164.568: +16.098 casi (ieri +19.389)

Veneto 1.181.342: +14.190 casi (ieri +16.045)

Emilia-Romagna 1.068.696: +11.122 casi (ieri +7.105)

Campania 1.055.447: +10.287 casi (ieri +13.857)

Lazio 905.049: +10.560 casi (ieri +12.131)

Piemonte 892.339: +8.487 casi (ieri +9.988)

Toscana 756.941: +7.758 casi (ieri +9.877)

Sicilia 640.055: +8.631 casi (ieri +7.218)

Puglia 618.045: +7.141 casi (ieri +8.595)

Liguria 304.908: +3.838 casi (ieri +4.248)

Friuli Venezia Giulia 275.170: +3.497 casi (ieri +3.678)

Marche 271.899: +4.911 casi (ieri +6.167)

Abruzzo 221.638: +2.601 casi (ieri +3.823)

Calabria 173.814: +2.034 casi (ieri +1.619)

P. A. Bolzano 166.864: +1.580 casi (ieri +2.698)

Umbria 158.936: +1.827 casi (ieri +2.037)

Sardegna 127.501: +1.504 casi (ieri +792)

P. A. Trento 125.843: +1.182 casi (ieri +1.735)

Basilicata 66.235: +1.035 casi (ieri +1.460)

Molise 30.850: +526 casi (ieri +377)

Valle d’Aosta 29.605: +185 casi (ieri +303)