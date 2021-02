5 feb 2021 17:31

BOLLETTINIAMOCI - OGGI 14.218 NUOVI CASI E 377 MORTI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 5,2% - IL PRESIDENTE DELL’ISS BRUSAFERRO: "LA CURVA SI APPIATTISCE, SIAMO IN UNA SITUAZIONE DI DECREMENTO LENTISSIMO" - L’INDICE RT NAZIONALE FERMO A 0,84, MA IN 13 REGIONI IL TREND È IN AUMENTO - ZAIA: "LA PRIMAVERA È ANCORA LONTANA. STRINGIAMO I DENTI" - I CITTADINI VACCINATI SONO OLTRE 2,3 MILIONI