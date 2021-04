14 apr 2021 18:00

BOLLETTINIAMOCI - OGGI 16.168 NUOVI CASI E 469 MORTI, PIÙ CONTAGI IN 24 ORE RISPETTO A IERI E IN AUMENTO ANCHE IN CONFRONTO A MERCOLEDÌ SCORSO, QUANDO ERANO 13.708 - LO SCENARIO NON MIGLIORA E SEMBRA CHE SI STIA ASSESTANDO, MA CI VORRÀ ANCORA TEMPO PER POTER AZZERARE LA CURVA - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 13,7 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 4 MILIONI