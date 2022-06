BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 16.571 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 30.526) E 59 MORTI (IERI 18), CON 79.375 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE AL 20,9% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SALGONO DI 187 UNITÀ PER UN TOTALE DI 4.585 RICOVERATI. I POSTI LETTO OCCUPATI IN TERAPIA INTENSIVA SONO PIÙ DIECI RISPETTO A IERI – PREGLIASCO: “A FINE LUGLIO CI SARÀ UNA NUOVA ONDATA…”

Sono 16.571 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 30.526). Sale così ad almeno 17.896.065 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 59 (ieri 18), per un totale di 167.780 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 17.153.636 e 35.545 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 1.904). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 574.649, pari a -18.699 rispetto a ieri (+32.333 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 79.375, ovvero 80.836 in meno rispetto a ieri quando erano stati 160.211. Il tasso di positività è al 20,9%; ieri era 19,1%.

È il Lazio ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+2.634 casi). Seguono Lombardia (+1.920), Emilia-Romagna (+1.725) e Sicilia (+1.551).

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +187 (ieri +67), per un totale di 4.585 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +10 (ieri +6) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 209 malati gravi, con 23 ingressi in rianimazione (ieri 12).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia: +1.920 casi (ieri +4.253)

Veneto: +1.174 casi (ieri +3.078)

Campania: +1.499 casi (ieri +3.189)

Lazio: +2.634 casi (ieri +4.807)

Emilia-Romagna: +1.725 casi (ieri +2.485)

Piemonte: +801 casi (ieri +1.370)

Sicilia: +1.551 casi (ieri +1.766)

Toscana: +605 casi (ieri +1.659)

Puglia: +1.433 casi (ieri +1.954)

Marche: +334 casi (ieri +729)

Liguria: +362 casi (ieri +690)

Abruzzo: +362 casi (ieri +761)

Friuli Venezia Giulia: +197 casi (ieri +643)

Calabria: +447 casi (ieri +738)

Sardegna: +753 casi (ieri +939)

Umbria: +302 casi (ieri +599)

P. A. Bolzano: +83 casi (ieri +209)

P. A. Trento: +59 casi (ieri +212)

Basilicata: +230 casi (ieri +224)

Molise: +91 casi (ieri +178)

Valle d’Aosta: +9 casi (ieri +43)

Pregliasco: «Nuova ondata, picco a fine luglio»

Siamo nel pieno della nuova ondata di covid che avrà il suo picco a fine luglio: è l’analisi del virologo Fabrizio Pregliasco. A Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo dell'Università Statale di Milano ha confermato quanto anticipato al Corriere qualche giorno fa. Per non esser contagiati «da Omicron 5 non basta aver avuto il Covid e l'avere fatto tre dosi», ha aggiunto Pregliasco a Radio1. Eppure c'è chi sostiene che ormai sia solo un'influenza. «Diciamo che Omicron 5 è quattro volte tanto un'influenza forte». Siamo nel mezzo di una nuova ondata pandemica? «Siamo a metà strada, il picco ci sarà verso fine luglio». Capitolo mascherine: lei suggerisce di tenerle anche al mare? «Va indossata nei momenti di affollamento prima di andare sulla battigia, ad esempio all'ingresso degli stabilimenti», ha spiegato il virologo.