BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 34.978 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 35.427) E 45 MORTI (IERI 41), CON 193.040 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE AL 18,1% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI SALGONO DI 11 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO DUE IN PIU' DI IERI - LA LOMBARDIA È LA REGIONE AD AVERE IL MAGGIOR NUMERO DI NUOVI CONTAGIATI, SEGUITA DA LAZIO, VENETO E CAMPANIA…

Dal corriere.it

Bollettino sabato 18 giugno 2022

Sono 34.978 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 35.427, qui il bollettino). Sale così ad almeno 17.844.905 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 45 (ieri 41), per un totale di 167.703 vittime da febbraio 2020.

La situazione sanitaria

Le terapie intensive sono due in più (ieri -1) con 24 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 193, mentre nei reparti ordinari si contano 11 pazienti in più (ieri +17), per un totale di 4.331. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.298 contagi, seguita da Lazio (5.157), Veneto (4.419), Campania (3.383) ed Emilia Romagna (3.157). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 45.956 (ieri 64.865) per un totale che sale a 17.116.187. Gli attualmente positivi sono 11.030 in meno (ieri -28.736) per un totale che scende a 561.015. Di questi, 556.491 sono in isolamento domiciliare.

Il tasso di positività

terapia intensiva covid

I tamponi processati sono 193.040 (ieri 185.819) con il tasso di positività che scende dal 19,1 al 18,1%.

La campagna di vaccinazione

Sono 138.068.405 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate finora in Italia, il 97,3% di quelle consegnate, pari a 141.905.332. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.645.583, pari al 90,09% della popolazione over 12. È quanto emerge dal bollettino sull’andamento della campagna di vaccinazione, aggiornato alle 06:16 di oggi. Sono state, poi, somministrate 39.699.674 dosi addizionali/richiamo («booster»), pari all’83,22% della popolazione potenzialmente oggetto di tali somministrazioni, che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi. Ad aver ricevuto almeno una dose di vaccino sono 49.400.835 le persone, pari al 91,49% della popolazione over 12. Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11 anni, il totale con almeno una dose ammonta a 1.395.068 (il 38,16% della popolazione), mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 1.272.069 (il 34,79%della popolazione).

hub vaccinale 6

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, suddiviso per regione, riguarda il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Qui la tabella con i dati complessivi fornita dal ministero della Salute.

Lombardia : +5.298 casi (ieri +5.009)

Veneto: +4.419 casi (ieri +3.306)

Campania : +3.383 casi (ieri +3.288)

Lazio: +5.157 casi (ieri +4.826)

Emilia-Romagna: +3.157 casi (ieri +3.117)

Piemonte: +1.657 casi (ieri +1.383)

Sicilia: +168 casi (ieri +2.960)

Toscana: +1.972 casi (ieri +2.033)

Puglia: +2.403 casi (ieri +2.320)

Marche: +800 casi (ieri +824)

Liguria: +958 casi (ieri +845)

Abruzzo: +898 casi (ieri +895)

Friuli-Venezia Giulia: +904 casi (ieri +791)

Calabria: +942 casi (ieri +840)

Sardegna: +1.192 casi (ieri +1.307)

Umbria: +638 casi (ieri +633)

P. A. Bolzano: +286 casi (ieri +341)

P. A. Trento: +273 casi (ieri +229)

Basilicata: +266 casi (ieri +277)

Molise: +170 casi (ieri +166)

Valle d’Aosta: +37 casi (ieri +37)