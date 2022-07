BOLLETTINIAMOCI! - OGGI 37.756 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 79.920) E 127 MORTI (IERI 44), CON 188.153 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSTIVITÀ CHE SCENDE AL 20% - I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 410 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 10 IN PIÙ DI IERI - LA REGIONE CON IL PIÙ ALTO NUMERO DI NUOVI CONTAGIATI È LA CAMPANIA, SEGUITA DA EMILIA-ROMAGNA, LAZIO E LOMBARDIA…

Da www.corriere.it

bollettino 11 luglio 2022

Sono 37.756 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 79.920). Sale così ad almeno 19.523.262 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 127 (ieri 44), per un totale di 169.233 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 18.050.011 e 79.688 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 44.312). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 1.304.018, pari a +3.946 rispetto a ieri (+37.207 il giorno prima).

tamponi 2

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) processati sono 188.153, ovvero 115.695 in meno rispetto a ieri quando erano stati 303.848. Il tasso di positività è al 20%; ieri era 26,3%.

È la Campania ad avere il maggior numero di nuovi contagiati (+4.991 casi). Seguono Emilia-Romagna (+4.371), Lazio (+4.437) e Lombardia (+3.666).

ospedali covid 9

Il sistema sanitario

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +410 (ieri +180), per un totale di 9.454 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +10 (ieri +6) — si tratta del saldo tra le persone entrate e uscite in un giorno — per un totale di 360 malati gravi, con 47 ingressi in rianimazione (ieri 34).