20 mag 2021 17:56

BOLLETTINIAMOCI - OGGI 5.741 NUOVI CASI E 164 MORTI. GLI ATTUALI POSITIVI TOTALI SCENDONO SOTTO LA SOGLIA DI 300 MILA, COME A FINE OTTOBRE: MA LÌ LA CURVA ERA IN SALITA, ORA È IN NETTA DECRESCITA - I DATI VANNO MEGLIO IN TUTTA EUROPA, CON UNA DIMINUZIONE DEL 60% DEI CONTAGI IN UN MESE - IN ITALIA LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 29 MILIONI, I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 9,3 MILIONI (IL 15,76% DELLA POPOLAZIONE)