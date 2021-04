BOLLETTINIAMOCI - OGGI 8.864 NUOVI CASI E 316 MORTI, TASSO DI POSITIVITÀ AL 6% (IERI 5,5%) CON 146.728 TAMPONI - CARTABELLOTTA DELLA FONDAZIONE GIMBE RACCOMANDA PRUDENZA: "SE DOVESSE RIPARTIRE LA CURVA DEL CONTAGIO RISCHIAMO DI GIOCARCI L’ESTATE" - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 15,3 MILIONI, GLI ITALIANI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 4,5 MILIONI

Paola Caruso per www.corriere.it

IL BOLLETTINO DEL 19 APRILE

Sono 8.864 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +12.694). Sale così ad almeno 3.878.994 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 316 (ieri sono stati +251), per un totale di 117.243 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.268.262 e 19.669 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +13.134). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 493.489, pari a -11.122 rispetto a ieri (-697 il giorno prima), in flessione dal 6 aprile. Gli attuali positivi tornano di nuovo sotto la quota di 500 mila, come l’11 marzo.

TAMPONI RAPIDI

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 146.728, ovvero 83.388 in meno rispetto a ieri quando erano stati 230.116. Mentre il tasso di positività è 6% (l’approssimazione di 6,04%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti, 6 sono risultati positivi; ieri era 5,5%.

nino cartabellotta FONDAZIONE GIMBE

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. È l’effetto di un minor numero di tamponi. Come ogni lunedì, la curva tocca il punto minimo della sua altalena, a causa del più basso numero di analisi della settimana (sono quelle processate di domenica). Per esempio, lo scorso lunedì (12 aprile) sono stati registrati +9.789 casi con un tasso di positività del 5,1%.

vaccinazioni all'hotspot dell'allianz stadium di torino

Gli esperti raccomandano prudenza. «È fondamentale continuare a rispettare le regole — dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe —. Se questo verrà inteso come un “liberi tutti”, è evidente che la situazione da metà maggio in poi cambierà. Se dovesse ripartire la curva, rischiamo di giocarci l’estate».

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 15,3 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 4,5 milioni.