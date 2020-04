20 apr 2020 18:21

IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE (CON BORRELLI) - PER LA PRIMA VOLTA DIMINUISCE IL NUMERO DI PERSONE ATTUALMENTE POSITIVE. MA I MORTI SONO 454 - 1.822 GUARITI - A NAPOLI ZERO NUOVI CONTAGI E ZERO MORTI. SOLO 23 NUOVI CASI A ROMA...