6 apr 2020 18:24

IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE – È ANCORA PICCO: 636 MORTI (IN AUMENTO RISPETTO A IERI). IL TOTALE SALE A 16.523 - IN FLESSIONE I NUOVI POSITIVI. SONO 1.941 ANCHE SE IL RAPPORTO CON I TAMPONI FATTI È STABILE – I POSTI IN TERAPIA INTENSIVA CALANO PER IL TERZO GIORNO DI SEGUITO. E OGGI CI SONO 1.022 GUARITI...