31 mar 2020 18:20

IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE – I CASI DI PERSONE ATTUALMENTE POSITIVE AL CORONAVIRUS AUMENTANO DI 2107. I MORTI OGGI SONO 837, IN AUMENTO DEL 7,2% RISPETTO A IERI – IN TOTALE DALL’INIZIO DELL’EPIDEMIA 105.792 HANNO CONTRATTO L’INFEZIONE. LA CRESCITA DEI POSITIVI È DEL 3,9%. SI STA ABBASSANDO, MA DEVE ARRIVARE A 0 – BUONE NOTIZIE: I NUOVI RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA SONO ‘SOLO’ 42