IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE – IN ITALIA DALL’INIZIO DELLA PANDEMIA 228.006 CASI POSITIVI E 32.486 MORTI – NELLE ULTIME 24 ORE STAZIONARI I DECESSI (156 NELLE ULTIME 24 ORE) - CALA IL NUMERO DELLE PERSONE POSITIVE. SOLO IN LOMBARDIA AUMENTANO I CONTAGI (MA CON BOOM DI TAMPONI). LA SPAGNA FA SLITTARE LA FASE 2: “NON VOGLIAMO RISCHIARE COME L’ITALIA”...

Da corriere.it

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 228.006 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (642 in più rispetto a ieri, per una crescita dello 0,3%; ieri +665 ). Di queste, 32.486 sono decedute (+156, +0,5%, ieri +161) e 134.560 (+2.278, +1,7%, ieri +2.881) sono state dimesse.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 60.960 (-1.792, -2,9% rispetto a ieri; il conto sale a 228.006 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 9.269, di cui 640(-36, -5,3%, ieri -40) sono in terapia intensiva.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 86.091 (+316, +0,4%, ieri erano stati +294)

Emilia-Romagna 27.417 (+53, +0,2%, ieri +50)

Veneto 19.038 (+8, +0,1%, ieri +33)

Piemonte 29.990 (+105, +0.4%, ieri+158)

Marche 6.689 (+12, +0,2%, ieri +2)

Liguria 9.344 (+55, +0,6%, ieri +32)

Campania 4.723 (+9, +0,2%, ieri +7)

Toscana 10.000 (+18, +0,2, ieri +14)

Sicilia 3.417 (+6, +0,2%, ieri +8)

Lazio 7.558 (+25, +0,3%, ieri +28)

Friuli-Venezia Giulia 3.215 (+6, +0,2%, ieri +6)

Abruzzo 3.212 (+7, +0,2%, ieri +8)

Puglia 4.413 (+6, +0,1%, ieri +11)

Umbria 1.429 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.587 (nessun nuovo caso, per il secondo giorno di fila)

Calabria 1.156 (nessun nuovo caso, ieri +3)

Sardegna 1.356 (+1, +0,1%, ieri +1)

Valle d’Aosta 1.176 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.378 (+10, +0,2%, ieri +10)

Molise 423 (+1, +0,2%, per due giorni non erano stati registrati nuovi casi)

Basilicata 394 (+1, +0,3%, ieri nessun nuovo caso)

LOMBARDIA

Da ilmessaggero.it

Sono 316 i nuovi positivi in Lombardia per un totale di 86.901 casi in regione, con 14.702 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 294 con 11.508 tamponi. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (226, -5) e negli altri reparti (4.119, -162). I morti sono in totale 15.727, con 65 nuovi decessi, esattamente come ieri. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

«Oggi 21 maggio, sono 90 giorni da quando siamo stati investiti da questo tsunami, i dati sono positivi, è il segnale che stiamo andando verso la famosa uscita dal tunnel che ci aspettiamo»: così Riccardo De Corato, assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, commenta i dati sulla diffusione del covid diffusi oggi da Lombardia Notizie.

