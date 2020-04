16 apr 2020 18:28

IL BOLLETTINO DELLE DISGRAZIE – IN LEGGERO CALO IL NUMERO DEI DECESSI: 525 IN 24 ORE (IERI ERANO 578). AUMENTANO I NUOVI CONTAGIATI, MA CON 17MILA TAMPONI IN PIÙ - BRUSAFERRO (ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'): “SIAMO IN UN TREND DISCENDENTE…” (COSA ASPETTA CONTE A RIAPRIRE L’ITALIA?)