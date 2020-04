“HO SPERATO NELL’IMPOSSIBILE MA ALLA FINE QUESTO MALEDETTO VIRUS È VENUTO A BUSSARE ALLA PORTA”- IL DOLORE DI ROVAZZI PER LA MORTE DEL NONNO: “HO CREDUTO FINO ALL’ULTIMO CHE FOSSI L’UNICO IN GRADO DI SCAMPARE A QUELLA MALEDETTA FIGURA OSCURA CON LA FALCE IN MANO. NON TE LO MERITAVI” – FIORDALISO: “TI SEI PORTATO VIA LA MAMMA, MA NON IL PAPÀ. E ANCH’IO SONO GUARITA, VAFFANCULO CORONAVIRUS”