IL BOLLETTINO MORTIFERO – OGGI 34.505 NUOVI POSITIVI E 445 MORTI: È IL RECORD DA INIZIO MAGGIO – LA LOMBARDIA VICINA AI 9MILA CASI, IN CAMPANIA 3.888 – 1140 RICOVERATI IN PIÙ DI IERI, 99 IN TERAPIA INTENSIVA, IL TASSO DI POSITIVITÀ TORNA SOPRA IL 15% – REZZA (ISS): "LA CURVA CRESCE E LA SITUAZIONE DI DISAGIO È GENERALIZZATA. L'INCIDENZA È ELEVATA IN TUTTE LE REGIONI"