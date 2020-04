IL BOLLETTINO DI OGGI HA PIÙ DI UNA BUONA NOTIZIA – I CONTAGI TOTALI SALGONO DI 3.836, CON UNA CRESCITA DEL 2,8%, I MORTI SONO 542, IL TREND È SEMPRE IN DISCESA E I GUARITI SONO PIÙ DI 2MILA – RECORD DI TAMPONI: 51680 UNITÀ, È IL DATO PIÙ ALTO DALL’INIZIO. NUMERI BUONI SU RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE, SOPRATTUTTO IN LOMBARDIA – GALLERA: “DATI CHE RINCUORANO, MA A MILANO LA LINEA NON SCENDE”

Coronavirus, in Lombardia 53.414 positivi: +1.089 in 24 ore

Gallera

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Sono 53.414 in totale i positivi in Lombardia. Oggi ci sono 1.089 casi in più, ma "con il doppio dei tamponi effettuati, che oggi sono stati 8.226". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook bollettino giornaliero dell'emergenza coronavirus. Ieri c'è stato un incremento di 1.079 positivi in 24 ore.

Coronavirus, in Lombardia scendono ricoveri e accessi in intensiva

milano deserta

Milano, 8 apr. (LaPresse) - In Lombardia scendono ancora i ricoveri. Il dato di oggi è di 114 in meno rispetto a ieri, con un totale di 11.719. È di -48 il dato dei ricoveri in terapia intensiva, 1.257 nel complesso. "Le terapie intensive hanno una riduzione di pressione crescente", ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook bollettino giornaliero dell'emergenza coronavirus.

coronavirus variazione giornaliera casi totali e decessi all'8 aprile

Coronavirus, Gallera: Dati rincuorano ma a Milano linea non scende

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Oggi ci sono dati che ci rincuorano. A Milano l'attenzione deve rimanere più forte perché la riga non ha preso una linea verso il basso, mentre a Bergamo e Brescia, Lodi e Cremona c'è una linea che ha arrestato la propria avanzata". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la diretta Facebook bollettino giornaliero dell'emergenza coronavirus.

Coronavirus in Italia, 139.422 casi positivi e 17.669 morti. Il bollettino dell’8 aprile

Da www.corriere.it

coronavirus tamponi dati aggiornati all'8 aprile

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 139.422 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+3.836 in più rispetto a ieri per una crescita del 2,8%) . Di queste, 17.669 (+542, +3,2%: percentuale in discesa rispetto a ieri) sono decedute e 26.491 (+2.099, +8.6%) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 95.262 (il conto sale a 139.422 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.485; 3.693 (-99, -2,6%: un dato in calo costante da tre giorni) sono in terapia intensiva, mentre 63.084 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

coronavirus Italia

Qui trovate una «guida alla lettura» del bollettino, con la spiegazione delle varie voci; qui gli esperti spiegano quanto tempo servirà per capire se le restrizioni funzionano, qui invece quali sono le previsioni riguardanti il picco. Questa è la mappa del contagio in Italia. Qui i bollettini dei giorni scorsi.

coronavirus Italia

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 53.414 (+1.089, +2.1%)

Emilia-Romagna 18.234 (+409, +2.3%)

Veneto 12.410 (+485, +4.1%)

Piemonte 13.883 (+540, +4%)

Marche 4.859 (+149, +3.2%)

studio ispi – letalita' apparente regioni italiane

Liguria 4.906 (+149, +3.1%)

Campania 3.268 (+120, +3.8%)

Toscana 6.379 (+206, +3.3%)

Sicilia 2.159 (+62, +3%)

Lazio 4.266 (+117, +2.8%)

Friuli-Venezia Giulia 2.218 (+65, +3%)

Abruzzo 1.859 (+60, +3%)

Puglia 2.634 (+120, +4.8%)

contagi italia coronavirus

Umbria 1.289 (+26, +2.1%)

Bolzano 1.835 (+24, +1.3%)

Calabria 859 (+26, +3.1%)

Sardegna 975 (+40, +4.3%)

Valle d’Aosta 850 (+15, +1.8%)

Trento 2.602 (+126, +5.1%)

Molise 226 (+2; +0.9%)

Basilicata 297 (+6, +2.1%)