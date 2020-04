15 apr 2020 18:27

IL BOLLETTINO DI OGGI – CONTINUA IL CALO (LENTO) DEI NUOVI CONTAGI: OGGI SONO 2.667 IN PIÙ DI IERI, IN CRESCITA DELL’1,6% E COMPRESI GUARITI E MORTI, CHE OGGI SONO 578 – CALANO MOLTO I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA. IN UN GIORNO -107, DATO MOLTO IMPORTANTE – I DATI REGIONE PER REGIONE