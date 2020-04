4 apr 2020 18:23

BOLLETTINO QUOTIDIANO - IN ITALIA SONO 124.632 LE PERSONE CHE HANNO CONTRATTO IL VIRUS, DALL'INIZIO DELLE EPIDEMIA: RISPETTO A IERI CI SONO 4805 PERSONE IN PIÙ (+4%) E I CASI ATTIVI SONO 88.274 - I DECESSI SALGONO A 15.362 (+681 RISPETTO A IERI) - I DIMESSI SONO 20.996 (+1238) - PER LA PRIMA VOLTA, SCENDONO LE PERSONE RICOVERATE IN TERAPIA INTENSIVA: 74 IN MENO RISPETTO A IERI…