A BOLZANO UN UOMO È STATO ACCOLTELLATO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DOPO ITALIA-CROAZIA - LA RISSA È SCOPPIATA PER FUTILI MOTIVI TRA TIFOSI ALBANESI CHE AVEVANO SEGUITO LA PARTITA DELLA LORO NAZIONALE IN UN BAR E SI SONO POI SPOSTATI NELLA PIAZZA IN CUI I TIFOSI AZZURRI STAVANO ESULTANDO - LA VITTIMA È STATA FERITA AL COLLO E A UN BRACCIO E HA PERSO PARECCHIO SANGUE. PER FORTUNA UN POLIZIOTTO È COMUNQUE RIUSCITO A RALLENTARE L'EMORRAGIA…

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - A Bolzano un uomo è stato accoltellato durante i festeggiamenti per il passaggio dell'Italia al prossimo turno degli Europei di calcio. Il ferito è ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. In piazza Vittoria, il tradizionale luogo di ritrovo per i cosiddetti caroselli, la scorsa notte è scoppiata una rissa, durante la quale l'aggressore ha estratto un coltello, colpendo la vittima al collo e a una gamba. Sul posto è intervenuta la polizia che ha anche prestato i primi soccorsi. La Questura ha sentito alcuni testimoni e sta indagando per risalire all'autore dell'accoltellamento.

AGGRESSIONE CON IL COLTELLO

La rissa - apprende l'ANSA da fonti investigative - è scoppiata per futili motivi tra tifosi albanesi che avevano seguito la partita della loro nazionale in un bar e si erano poi spostati in piazza Vittoria. La vittima è stata ferita al collo e a un braccio e ha perso parecchio sangue. Un poliziotto è comunque riuscito a rallentare l'emorragia. In ospedale le ferite sono risultate fortunatamente superficiali. La prognosi è di dieci giorni. Nel tafferuglio una dirigente della Questura, responsabile del servizio di ordine pubblico, ha riportato una lieve ferita a un dito e ha necessitato delle cure mediche.