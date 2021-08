BOMBA D'ACQUA SULLA COSTIERA AMALFITANA - FRANA A MINORI, UN FIUME DI FANGO HA INVASO LA SPIAGGIA DI ATRANI, ANCHE UNO SMOTTAMENTO A RAVELLO - IL SINDACO DI MINORI FA EVACUARE LE CASE AI PIANI BASSI E CHIUDE I NEGOZI, SIRENE DI SICUREZZA PER AVVERTIRE I TURISTI… - VIDEO

Felice Naddeo per www.corriere.it

maltempo sulla costiera amalfitana 4

La bomba d’acqua che si è abbattuta nel pomeriggio di oggi sulla provincia di Salerno, e più in generale sulla Campania, ha creato ingenti danni soprattutto in Costiera Amalfitana.

A Minori una grossa frana ha invaso la zona di Villamena. Il sindaco Andrea Reale ha predisposto l’evacuazione, a scopo precauzionale, per gli abitanti dei piani bassi di alcune palazzine vicine alla zona della frana.

maltempo sulla costiera amalfitana 3

Analogo provvedimento anche per le attività commerciali del centro costiero. Sul posto sono arrivati in poco tempo i vigili del fuoco, oltre alle squadre locali anche rinforzi dal distaccamento di Nocera Inferiore, che hanno dovuto lavorare non poco per mettere in sicurezza l’area. Anche a Ravello c’è stato uno smottamento, in località Casa Rossa, che ha causato diversi disagi creando un fiume di fango in alcune strade del paese.

maltempo sulla costiera amalfitana 2

Fiume in piena

Situazione di pericolo ad Atrani. Il torrente Dragone ha toccato livelli preoccupanti, trasportando fango e detriti lungo tutto il suo percorso che scorre proprio nel mezzo del borgo della Costiera amalfitana fino a raggiungere il mare.

Sono state fatte suonare anche le sirene per avvertire la popolazione, e soprattutto i turisti, dell’emergenza. «Ci sono stati danni ma, fortunatamente, nulla di grave - ha detto il sindaco Luciano De Rosa Laderchi - adesso stiamo provvedendo a tirare via un po’ di materiale che è stato trasportato in strada dal fiume».

maltempo sulla costiera amalfitana 1

Chiusi alcuni ristoranti, messi in sicurezza i turisti ed è stata sgomberata la piazza. «Siamo stati previdenti - ha proseguito il primo cittadino - perché l’esperienza insegna», facendo indirettamente riferimento alla frana che nel settembre 2010 provocò la morte di una ragazza.

maltempo sulla costiera amalfitana 5

Un elicottero dei vigili del fuoco controlla dall’alto le situazioni di emergenza in Costiera mentre sono state attivate tutte le unità della Protezione Civile che operano nella zona.