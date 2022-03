BOMBA AL "PLASTICO" - UNA MODELLA AMERICANA SI E' SOTTOPOSTA A UN INTERVENTO PER OTTENERE "LA VAGINA PIU' GRASSA DEL MONDO" - GRAZIE ALL'OPERAZIONE, ADESSO LE SUE PARTI INTIME SONO COSI' GONFIE CHE SEMBRANO DEI "TESTICOLI AL FEMMINILE" - LA DONNA, 25 ANNI, COLLEZIONA INTERVENTI CHIRURGICI: "PER QUANTO SCIOCCO POSSA SEMBRARE, E' LA MIA PASSIONE"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mary Magdalene 6

La modella americana Mary Magdalene ha speso oltre 270 mila euro in chirurgia plastica, e tra gli interventi a cui si è sottoposta, ce n’è anche uno per ottenere «la vagina più grassa del mondo». La 25enne non vuole fermarsi: ha in programma un nuovo potenziamento alla vagina e una riduzione dell’alluce per rendere i suoi piedi più belli.

Mary vive con il suo corpo: guadagna migliaia di dollari vendendo video e foto dei suoi piedi su Onlyfans. «I miei fan mi pagano un sacco di soldi per via della mia chirurgia plastica estrema. Non c’è nessuno come me al mondo» ha raccontato.

Anche se oggi progetta un nuovo intervento alla vagina, la prima operazione è stata piuttosto pericolosa. «Sono quasi morta durante la procedura. Mi hanno dovuto fare due trasfusioni di sangue. Il dottore ha detto che stavo perdendo molto sangue e diventavo pallida. Pensava sarei morta» aveva raccontato allora. L’operazione doveva rendere le sue parti intime “gonfie” in modo da poter avere la «vagina più grande del mondo». «C’è questo aggeggio che ti succhia la vagina e poi la renda molto gonfia, e io volevo che l’effetto fosse permanente».

Mary Magdalene 5

La star ha detto che adesso la sua vagina potenziata somiglia, da alcune angolazioni, ai testicoli degli uomini per il modo in «spinge fuori». «Direi che è uno scroto al femminile», ha detto ridacchiando. «Continuerò a coltivarla e a ingrandirla. Farò delle iniezioni».

La sua vagina non è l'unica parte ingrandita del suo corpo: Mary che sfoggia anche un sedere estremo e protesi mammarie. I suoi impianti sono attualmente da 5000 cc, ma ha anche degli espansori nel petto per mantenere il seno più grande.

Mary ha iniziato a trasformarsi quando aveva 21 anni. Tra gli interventi a cui si è sottoposta ci sono un lifting delle sopracciglia, naso, seno e glultei, faccette ai denti, liposuzione. Recentemente è andata in Turchia per farsi limare i denti, operarsi agli occhi per renderli più affilati e sistemare per la quarta volta il naso. «Proprio come le persone amano gli sport estremi e fanno escursioni in montagna, io amo gli interventi chirurgici estremi e vado a fare le mie escursioni dal chirurgo plastico. Per quanto sciocco e stupido possa sembrare, la chirurgia è davvero una delle mie passioni».

Mary Magdalene 3 Mary Magdalene prima della chirurgia Mary Magdalene Mary Magdalene 2 Mary Magdalene 4