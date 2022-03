I BOMBARDAMENTI RUSSI CONTRO GLI OBIETTIVI CIVILI SI INTENSIFICANO: A DNIPRO, NEL CENTRO DELL’UCRAINA, I RAID HANNO COLPITO ANCHE UN ASILO - ZELENSKY: “A MARIUPOL I CARRI ARMATI RUSSI HANNO APERTO DELIBERATAMENTE IL FUOCO SUL CORRIDOIO UMANITARIO” - IL SINDACO DELLA CITTÀ DEVASTATA: “L’INUMANITÀ AUMENTA. ABBIAMO SUBITO CIRCA 16 ORE DI BOMBARDAMENTI CONSECUTIVI IN AREE RESIDENZIALI…” - VIDEO

Guerra in Ucraina: Kharkiv sotto assedio, disastro umanitario anche a Mariupol. Bombe su Dnipro e Lutsk. Pronto l'attacco a Kiev

il convoglio di carri armati russi in movimento foto satellitari 1

Estratto da www.lastampa.it

Dopo il sostanziale fallimento dell'incontro tra i ministri degli Esteri di Mosca e di Kiev ieri in Turchia, si chiudono gli spiragli di una tregua. Tv e media ucraini riferiscono di esplosioni a Lutsk, nord-ovest del Paese, così come a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nella parte centro-orientale.

A Lutsk le esplosioni sono avvenute vicino all'aeroporto, il sindaco ha invitato i cittadini a mettersi al riparo. A Dnipro, i media parlano di tre esplosioni, di cui una avrebbe colpito una fabbrica di scarpe. Le altre due vicino ad un asilo nido e ad un condominio, secondo i rapporti diffusi dalla Bbc.

fosse comuni a mariupol

Una persona è rimasta uccisa. Missili e cannonate segnalati anche a Ivano-Frankivsk, nel sud-ovest, un centinaio di chilometri a sud di Leopoli. Da Mosca arriva la conferma, si tratta di bombardamenti di lungo raggio ed alta precisione contro altrettanti piccoli aeroporti. Su un altro fronte, invece, le autorità ucraine hanno denunciato che un raid russo ha colpito l'istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, sede di un reattore nucleare sperimentale.

devastazione a dnipro

Da Mosca invece arriva l'accusa agli Stati Uniti di svolgere «attività biologiche militari in Ucraina», con la richiesta di convocare oggi la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Zelensky replica negando che nel suo Paese si fabbrichino armi chimiche e dicendosi preoccupato che si tratti di un pretesto per condurre attacchi con armi proibite: «Se vuoi conoscere i piani della Russia, guarda cosa la Russia accusa gli altri di pianificare», dice.

9.54 – Zelensky: pronto a parlare con Putin

volodymyr zelensky

Volodymyr Zelensky è pronto a parlare direttamente con Vladimir Putin, ma «non scenderà a compromessi durante questi negoziati». «Siamo pronti a parlare con Putin quando vuole», ha detto alla Cnn il numero due dell'ufficio del presidente ucraino, Igor Zhovkva, all'indomani del fallimento dei colloqui ad Antalya tra i ministri degli Esteri di Russia e Ucraina, i primi dall'invasione russa del Paese.

bombardamenti russi a dnipro

«È positivo si siano incontrati, ma purtroppo possiamo dire che non è il ministro degli Esteri russo a prendere la decisione finale - ha detto - Viene presa da una sola persona l'ultima decisione sullo stop alla guerra, su un cessate il fuoco, sul ritiro delle truppe».

9.52 – Lukashenko verso Mosca per un colloquio con Putin

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è partito per Mosca, dove terrà colloqui con il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo ha riferito l'agenzia Belta ripresa dalla Tass. In precedenza, il servizio stampa del presidente bielorusso aveva annunciato che Lukashenko e Putin avrebbero discusso «questioni rilevanti sulle relazioni bilaterali e sull'espansione della cooperazione alleata e della cooperazione economica nel mezzo della pressione delle sanzioni».

il convoglio di carri armati russi in movimento foto satellitari

9.50 – La Russia: controllo rigoroso delle aziende straniere che lasciano il paese

La procura russa ha ordinato oggi un «controllo rigoroso» delle compagnie straniere che hanno annunciato la sospensione delle loro attività nel Paese a causa dell'intervento militare russo in Ucraina. «I pubblici ministeri stabiliranno uno stretto controllo sul rispetto della legislazione sul lavoro, sulle condizioni dei contratti di lavoro, sul pagamento dei salari, sull'adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti degli appaltatori e nei confronti della Federazione Russa», ha annunciato il procuratore generale in una nota.

fosse comuni a mariupol 3

9.45 – Forze cecene stanziate in direzione Kiev bloccano l'arretramento dei russi

Reparti di forze paramilitari cecene 'kadyroviti' stanziate in direzione di Kyiev, Irpin, Gostomel, Bucha bloccano l'arretramento dell'esercito russo, demoralizzato, che sta evitando lo scontro con le forze armate ucraine.

Di questo informa Fedor Venislavsky, membro dei comitati di Verkhovna Rada per la Commissione nazionale sicurezza e difesa. I Kadyroviti sono ex membri delle unità paramilitari dell'ex presidente pro-Mosca della repubblica cecena Achmat Kadyrov, oggi governata da suo figlio, l'attuale presidente Ramzan Kadyrov.

9.38 – Mosca vuole rifornire armi alle forze separatiste Donbass

Mosca sta pensando di rifornire armi alle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk: lo ha reso noto il ministro Della Difesa, Serghei Shoigu. MOsca potrebbe trasferire nel Dopnbass sistemi di difesa missilistica e armi anti-tank.

devastazione a dnipro 2

9.34 – Il consigliere del sindaco di Mariupol: “16 ore di bombardamenti consecutivi”

«Le truppe russe continuano a bombardare la città colpendo i civili con missili e artiglieria. Lo riferisce il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryshchenko. "Ogni giorno l'inumanità russa aumenta. Abbiamo subito circa 16 ore di bombardamenti consecutivi in aree residenziali. Inoltre sarebbe stata diffusa la falsa notizia che i russi controllano il centro della città e che è stata distrutta l'Azovstal (una delle più grandi aziende di laminazione dell'acciaio in Ucraina, ndr): non è vero», conclude.

9.29 – La Fao: incertezze sul mercato globale

ucraina donna incinta in fuga dai bombardamenti

«È probabile che il commercio mondiale di mais diminuisca a causa delle aspettative che la perdita di esportazioni dall'Ucraina non sarà colmata da altri esportatori e a causa dei prezzi elevati. Anche le prospettive di esportazione dell'olio di girasole e di altri oli alternativi restano incerte». A segnalarlo è il direttore generale della Fao QU Dongyu in un report. «I principali importatori di olio di girasole, tra cui India, Unione Europea, Cina, Iran e Turchia, dovranno quindi trovare altri fornitori o altri oli vegetali, che potrebbero avere un effetto ricaduta sugli oli di palma, di soia e di colza».

9.22 – Bombe su Lutsk, il sistema di allarme non ha funzionato

Almeno una persona è morta nella città ucraina di Lutsk, bombardata all'alba dagli aerei russi: lo ha reso noto il sindaco della città Ihor Polishchuk sul suo profilo Facebook. «Intorno alle 5:45 ci sono state tre esplosioni. Tre missili hanno colpito il nostro aeroporto militare. C'è un morto». Il sindaco ha aggiunto che il sistema d'allarme cittadino «non ha funzionato affatto» e che si sta cercando di ripristinarlo.

9.14 – Raid sulla regione di Sumy: 2 morti

fosse comuni a mariupol 2

Raid russi sono stati eseguiti nella notte sulla regione di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina. Lo ha riferito su Twitter Kyiv Independent, precisando che due civili sono stati uccisi nel villaggio di Kerdylivshchyna.

9.08 – Il convoglio russo vicino a Kiev si è disperso: “Pronto l’attacco”

Non è più compatto il grande convoglio, lungo circa 60 chilometri, che nei giorni scorsi si stava lentamente dirigendo verso Kiev, la capitale dell'Ucraina. Lo evidenziano nuove immagini satellitari diffuse dalla società privata Maxar Technologies.

Secondo quanto riporta la Bbc, le immagini mostrano che il convoglio si è «in gran parte disperso e ridistribuito» nei dintorni della capitale, facendo ipotizzare che a breve possa scattare una nuova offensiva contro Kiev. Le foto satellitari, precisa Axios, mostrano unità corazzate presumibilmente appartenenti al convoglio manovrare in alcune zone nei dintorni di Kiev e nei pressi dell'aeroporto di Antonov. A Berestyanka, a ovest della capitale, sono stati segnalati camion con i rifornimenti e quelle che sembrano lanciarazzi multipli. Artiglieria pronta è dispiegata nei pressi di Lubyanka.

UCRAINA - CITTADINI PREPARANO MOLOTOV

9.04 – Kiev: Mosca crea "uffici amministrativi" nelle zone occupate

L'Ucraina ha denunciato che in regioni come quella di Kherson, occupata dall'esercito russo, gli occupanti stanno cercando di creare «uffici di comando», una sorta di rete amministrativa, per tenere la popolazione sotto controllo. Kherson, situata nell'Ucraina meridionale, è stata una delle prime città conquistate dall'esercito russo nell'invasione cominciata il 24 febbraio.

ucraina mariupol sotto attacco 3

«Nella regione di Kherson, il nemico sta cercando di creare un sistema di “uffici di comando per mantenere l'ordine” negli insediamenti temporaneamente occupati», riferisce l'agenzia ucraina Ukrinform, citando il servizio stampa dello Stato maggiore delle Forze armate. Secondo la fonte, «l'aggressiva propaganda russa sta iniziando a lavorare attivamente nei territori temporaneamente occupati».

8.45 – Media: distrutto lo stadio di Chernihiv

Nei raid russi condotti su Chernihiv, nel nord-est dell'Ucraina, è stato distrutto lo stadio. Lo riporta la Bbc, sottolineando come nello stadio - in passato intitolato a Yuri Gagarin - giochi il Desna, la squadra in cui ha mosso i primi passi uno dei più famosi calciatori ucraini, Andriy Yarmolenko.

ucraina profughi in fuga

8.40 – Il consigliere di Zelensky: le grandi città sotto attacchi devastanti

Alcune delle principali città ucraine, tra cui Dnipro e Lutsk, sono «sottoposte ad attacchi devastanti».

Lo ha denunciato su Twitter il consigliere della presidenza ucraina, Mykhailo Podolyak, secondo cui i raid hanno colpito Lutsk, vicino al confine polacco, mentre tre grandi esplosioni sono state segnalate nella città occidentale di Ivano-Frankivsk. «Anche Dnipro è sotto attacco - ha aggiunto - La guerra distruttiva della Russia contro i civili e le grandi città continua».

8.33 – Colpita rete idrica, Chernihiv senz’acqua

ucraina soldati a un posto di blocco

Chernihiv, nel nord dell'Ucraina, è rimasta senza acqua dopo che nei raid russi sono state colpite le reti di approvvigionamento idrico della città. Lo riporta il Kyiv Independent, citando la società locale di gestione dell'acqua Chernihivvodokanal. La società ha precisato di aver individuato il danno, annunciando che ci vorranno dalle tre alle quattro ore per la riparazione.

ucraina bambini portati in salvo

8.23 – Tass: 220mila civili di Donbass e Ucraina evacuati in Russia

Oltre 220 mila persone sono state evacuate verso la Russia dal Donbass e dal resto dell'Ucraina, secondo quanto rende noto l'agenzia Tass, citando diverse agenzie di sicurezza regionali.

ucraina profughi in fuga

«Ad oggi - ha precisato - circa 222 mila persone hanno attraversato il confine russo. Tra loro, 50 mila bambini». «Più di 193 mila persone sono arrivate in Russia da Donetsk e Lugansk dal 18 febbraio», quando l'evacuazione fu annunciata dalle autorità di queste autoproclamate repubbliche separatiste. Inoltre, circa 30 mila hanno lasciato il territorio ucraino attraverso i posti di blocco nelle regioni di Belgorod, Bryansk, Kursk e Crimea.

ucraina mariupol sotto attacco 2

8.10 - L'ucraina Energoatom non acquisterà più combustibile nucleare russo

La società nucleare statale ucraina Energoatom non acquisterà più combustibile nucleare russo, ha annunciato la società.

7.55 – “Probabile attacco a Kiev nei prossimi giorni”

Le truppe russe stanno iniziando a riposizionarsi in vista di una nuova offensiva ed è «probabile» un attacco a Kiev nei prossimi giorni. Lo sostiene l'intelligence britannica, in un nuovo aggiornamento pubblicato dall'account Twitter del ministero della Difesa.

7.45 – L’intelligence britannica: improbabile che Mosca abbia raggiunto gli obiettivi militari previsti

ucraina mariupol sotto attacco 6

È «molto improbabile» che la Russia ad oggi abbia raggiunto gli obiettivi militari che erano stati indicati prima dell'invasione. Lo sostiene l'intelligence britannica, in un nuovo aggiornamento pubblicato dall'account Twitter del ministero della Difesa. Secondo gli 007, le forze russe sul terreno continuano a fare «progressi limitati e questo a causa sia dei problemi logistici sia della forte resistenza degli ucraini».

7.36 – I russi: inutilizzabili gli aeroporti militari a Ivano-Frankivsk e Lutsk

Le forze separatiste del Donbass stanno «restringendo l'anello» intorno alla città portuale ucraina di Mariupol e hanno preso il controllo della città di Volnovakha; nel settore occidentale dell'Ucraina, invece, sono stati resi «inutilizzabili» gli aeroporti militari nelle città di Ivano-Frankivsk e Lutsk: è questo l'ultimo aggiornamento del ministero della Difesa russo relativo alla situazione sul campo, in Ucraina.

ucraina la distruzione dopo i bombardamenti

7.26 – Mosca rivendica il controllo di Volnovakha

La città ucraina di Volnovakha, nel sud-est del Paese, è sotto il controllo delle truppe dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Interfax.

7.18 – Zelensky: attacco russo su corridoio umanitario

«Mariupol e Volnovakha restano completamente bloccate. Anche se abbiamo fatto tutto il possibile per far funzionare i corridoi umanitari, da parte russa non c'è stato il cessate il fuoco». Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Vicino a Mariupol, «carri armati russi hanno aperto deliberatamente il fuoco sul corridoio umanitario, che è un corridoio di vita», aggiunge.

edifici distrutti a irpin, in ucraina, il 3 marzo

6.58 – Raid aerei su Dnipro: “Colpito un asilo”

Raid aerei sono stati condotti su alcune aree di Dnipro, nel centro dell'Ucraina. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform, citando i servizi di emergenza di Kiev, secondo cui almeno una persona è morta. I raid, evidenzia la fonte, si sono concentrati sul quartiere di Novokadatskyi. Sarebbero stati colpiti un asilo, un edificio residenziale e due fabbriche di scarpe. I soccorritori sono sul posto.

6.45 – Putin: non vogliamo isolarci da nessuno

UCRAINA - PROFUGHI IN FUGA

La Russia non ha intenzione di «isolarsi da nessuno» ed è «aperta a lavorare con tutti i nostri partner stranieri che lo vogliano». Lo ha dichiarato ieri sera il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con i membri del governo russo.

6.30 – Attacchi russi a Lutsk

La tv e i media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nel nord-ovest dell'Ucraina, così come a Dnipro, una città dell'entroterra situata sul fiume Dnepr, nella parte centro orientale del Paese. Lo riferisce la Bbc, sottolineando che in queste città non c'erano stati bombardamenti russi finora. L'attacco a Lutsk ha preso di mira un aeroporto, secondo gente del posto. E ci sono anche notizie che l'attacco russo avrebbe colpito una fabbrica, l'unico luogo in cui è possibile riparare alcuni motori di aerei da combattimento.

06.16 - Esplosioni a Dnipro

fosse comuni a mariupol 4

Forti esplosioni sono state udite questa mattina a Dnipro, terza città ucraina e importante porto fluviale. Lo riferiscono i servizi di emergenza di Kiev. Alcuni media locali affermano che è in corso un attacco missilistico.

6.14 – La Cina: le sanzioni a Mosca danno alla ripresa economica globale

Il premier cinese Li Keqiang ha messo in guardia dai rischi legati alle sanzioni economiche imposte dai Paesi occidentali alla Russia per l'invasione dell'Ucraina che «danneggeranno la ripresa dell'economia globale dalla pandemia del Covid-19». Parlando nella conferenza stampa finale dei lavori annuali del parlamento, Li ha notato che «l'attuale situazione è grave e la Cina è profondamente preoccupata e addolorata».

05.39 – Kiev: “Da Mariupol non è stato ancora evacuato nessuno”

ucraina mariupol sotto attacco 5

Nessun civile è stato ancora evacuato da Mariupol a causa dei pesanti bombardamenti russi, che non consentono nemmeno la consegna degli aiuti umanitari inviati dal governo di Kiev. Lo ha dichiarato in televisione la vicepremier ucraina, Iryna Vereshchuk.

«La situazione peggiore è quella del corridoio Mariupol-Zaporizhzhia», ha detto Vereshchuk, «nessuno è stato evacuato. Non una singola goccia d’acqua ha raggiunto persone che sono stremate dalla sete». «Oggi 300 mila persone stanno soffrendo per la mancanza d'acqua, il freddo e la fame», ha detto ancora Vereshchuk, «la vendetta dell'aggressore è non consentirci di salvarle».

05.38 – Ambasciatore ucraino in Australia: “Attacco si poteva prevenire Vorremmo espulsione ambasciatore russo e boicottaggio beni”

ucraina mariupol sotto attacco 4

Una tempestiva e unificata risposta con dure sanzioni al presidente russo Vladimir Putin poteva prevenire l'invasione dell'Ucraina, secondo il capo dell'ambasciata ucraina a Canberra, che ha sollecitato un’azione più forte per salvare i civili da sempre più intensi bombardamenti.

Parlando al National Press Club in Canberra, l'incaricato di affari Volodymyr Shalkivskyi ha chiesto l'espulsione dell'ambasciatore russo in Australia come parte di una più dura risposta, in linea con la condanna dei leader mondiali del catastrofico attacco russo su un ospedale di maternità a Mariupol.

militari ucraini portano in salvo una donna a irpin 2

La ministra degli Esteri australiana Marise Payne ha già indicato che l'espulsione dell'ambasciatore è «un’opzione corrente», ma ha anche indicato che possa essere utile mantenere una linea diretta di comunicazione con il governo russo. «Avevamo chiesto ai nostri partner di imporre quelle sanzioni prima dell'attacco. Crediamo che avrebbero potuto prevenire l'invasione, ma i nostri partner occidentali non volevano irritare o fornire un pretesto al Cremlino», ha detto l'ambasciatore ucraino. «Vorremmo un boicottaggio di tutti i beni e servizi russi in Australia, che si fermi l'accesso a navi russe in acque territoriali australiane», ha aggiunto.

Xi Jinping e Vladimir Putin

05.34 – Zelensky: “In Ucraina non si fabbricano armi chimiche. Temo invece che la Russia pensi di usarle”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto le accuse russe di sviluppare armi chimiche: «Sono il presidente di un paese degno, di una nazione degna. E padre di due bambini. E nella mia terra non sono state sviluppate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa», ha affermato in un suo video intervento. La Russia ha riferito di avere trovato documenti che mostrerebbero componenti di armi biologiche realizzati in laboratori ucraini con il finanziamento del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Su questo Zelensky ha risposto: «Mi preoccupa molto: perché se vuoi conoscere i piani della Russia, guarda a cosa la Russia accusa gli altri di pianificare».

carri armati russi

05.08 – Michel: “Inviteremo regolarmente Zelensky ai Consigli europei, Ucraina appartiene a famiglia Ue"

«Lavoreremo per rafforzare i legami sul piano politico, ad esempio inviteremo regolarmente il presidente Volodymyr Zelensky a partecipare ai Consigli europei. Sul piano pratico collegheremo ulteriormente le reti e le infrastrutture ucraine all'Unione». Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel al termine della cena di lavoro dei leader Ue a Versailles soffermandosi sull'accordo in merito alla richiesta di adesione dell'Ucraina. Il Paese, ha sottolineato Michel «appartiene alla famiglia europea».

05.04 – Oms a Kiev: “Distrugga patogeni pericolosi”

un'anziana in fuga da irpin

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha consigliato all'Ucraina di distruggere i patogeni pericolosi presenti nei laboratori di salute pubblica del Paese per prevenire «eventuali fuoriuscite» che potrebbero diffondere malattie tra la popolazione.

È quanto si legge in una nota inviata dall'organizzazione a Reuters. Gli esperti di sicurezza biologica affermano che il movimento di truppe russe in Ucraina e il bombardamento delle sue città hanno aumentato il rischio di fuga di agenti patogeni, nel caso un attacco colpisca queste strutture.

militari ucraini portano in salvo una donna a irpin

04.40 – Mosca: Usa fermino attività estremiste di Facebook

Mosca ha chiesto agli Stati Uniti di porre fine alle «attività estremiste» di Meta, che ha imposto una temporanea deroga ai messaggi di odio sulle controllate Facebook e Instagram per consentire quelli diretti alle forze armate russe impegnate in Ucraina.

«Chiediamo alle autorità di fermare le attività estremiste di Meta e prendere misure per portare i responsabili di fronte alla giustizia», si legge in un tweet apparso sul profilo dell'ambasciata russa a Washington, «gli utenti di Facebook e Instagram non hanno dato ai proprietari di queste piattaforme il diritto di determinare i criteri della verità e di mettere le nazioni l'una contro l'altra».

volodymyr zelensky in video collegamento con il parlamento britannico

04.32 – Pechino preoccupata: “Pronti a sforzi costruttivi”

La Cina è «profondamente preoccupata» per la situazione in Ucraina, ed è pronta a compiere «sforzi costruttivi» per mantenere la pace nella regione. Lo ha dichiarato il primo ministro cinese, Li Keqiang, nella conferenza stampa al termine dei lavori della sessione plenaria annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo, il ramo legislativo del parlamento cinese.

Li ha ribadito il sostegno della Cina ai negoziati tra Russia e Ucraina e l'incoraggiamento a tutti gli sforzi che portino a una soluzione pacifica della crisi. «La priorità assoluta è evitare che le tensioni si inaspriscano o sfuggano al controllo», ha detto Li, e «la Cina chiede la massima moderazione per prevenire una crisi umanitaria su larga scala». Li ha infine ribadito la contrarietà della Cina alle sanzioni alla Russia: «Avranno impatto sulla ripresa economica mondiale e saranno dannose per tutti».

profughi ucraini in fuga

04.24 – Via libera Senato Usa a 13,6 miliardi in aiuti per Ucraina

Il Senato americano, con 68 voti a favore e 31 contrari, dà il via libera al provvedimento di 1.500 miliardi di dollari che evita lo shutdown del governo e stanzia 13,6 miliardi di dollari per l'Ucraina. La misura approda ora sul tavolo del presidente Joe Biden per la firma.

04.13 – Leader Ue: “Bene indagine Corte penale internazionale per aggressione Russia”

«Due settimane fa la Russia ha riportato la guerra in Europa. L'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite e mina la sicurezza e la stabilità europea e globale. Sta infliggendo sofferenze indicibili alla popolazione ucraina». Lo affermano i leader Ue dopo il vertice di Versailles.

guerra in ucraina

«La Russia, e la sua complice Bielorussia, hanno la piena responsabilità di questa guerra di aggressione e i responsabili saranno ritenuti responsabili dei loro crimini, anche per aver preso di mira indiscriminatamente civili e oggetti civili. A questo proposito accogliamo con favore la decisione del pubblico ministero della Corte penale internazionale di aprire un'indagine», si legge nella dichiarazione, pubblicata sul sito del Consiglio Ue.

04.04 – Contrattazioni nichel restano sospese a Londra

Il London Metal Exchange non riprenderà oggi, come previsto, le contrattazioni sul nichel. Lo riferisce una nota, secondo la quale il prolungamento dello stop è legato alla ricopertura delle posizioni corte da parte di uno dei principali produttori mondiali.

militari ucraini portano in salvo una donna a irpin

Questa settimana il prezzo del nichel, componente fondamentale delle batterie agli ioni di litio, è quadruplicato in un paio di giorni, superando i 100 mila dollari alla tonnellata, a causa della guerra in Ucraina. La Russia è il terzo produttore mondiale di nichel e si teme che le sanzioni inflitte al Paese in seguito all'invasione dell'Ucraina possano condurre a una stretta globale dell'offerta.

04.03 – Leader Ue: “Mosca garantisca sicurezza impianti nucleari e cessi le operazioni militari”

bombardamenti russi

«Chiediamo che la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari ucraini siano immediatamente garantite con l'assistenza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Chiediamo che la Russia cessi la sua azione militare e ritiri tutte le forze e l'equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina immediatamente e incondizionatamente, e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti». Lo si legge nella dichiarazione dei leader Ue al vertice di Versailles.

03.55 – Premier cinese: “Avanti con negoziati per cessate il fuoco immediato”

parco giochi bombardato dai russi

«È necessario continuare a sostenere la Federazione Russa e l'Ucraina nei negoziati per un cessate il fuoco immediato». Lo ha affermato il premier cinese, Li Keqiang, in una dichiarazione ripresa dall'agenzia Tass. «La Cina esprime grande preoccupazione per il problema dell'Ucraina e si batte per la sua soluzione pacifica», ha aggiunto Li.

03.48 – Biden: "Usa stanno aumentando produzione petrolio”

Gli Stati Uniti stanno aumentando la produzione di petrolio. Lo ha detto Joe Biden intervenendo a un incontro del Democratic National Committee, durante il quale ha inviato un messaggio ai big dell'energia. «In un periodo di guerra non è il momento dei profitti», ha messo in evidenza. Le parole di Biden arrivano mentre l'inflazione negli Stati Uniti è schizzata ai nuovi massimi da 40 anni salendo in febbraio del 7,9%. Un balzo legato a Vladimir Putin, ha spiegato Biden riferendosi alla volata dei prezzi del petrolio.

FUGA DA UCRAINA

03.47 – Leader croato: “Nessuno entra in Ue in un giorno”

«Fatta eccezione per la Germania Est ai tempi di Helmut Kohl, nessuno entra nell'Ue dalla sera alla mattina». Lo sottolinea il premier croato Andrej Plenkovic, nella notte al termine della discussione sull'Ucraina nel summit informale di Versailles.

Il dibattito sulla richiesta di Kiev di entrare nell'Unione è stato «molto sincero. Abbiamo preso decisioni forti, che confermano l'unità dei 27: dobbiamo continuare così». In ogni caso, «è improbabile» che l'Ucraina entri nell'Ue «in un giorno: c'è una procedura», conclude, ricordando che i leader hanno espresso un forte sostegno alla repubblica attaccata dalla Russia.

03.34 – Senato Usa: Accordo per destinare 13,6 mld dollari a Ucraina

FUGA DA UCRAINA

Democratici e Repubblicani al Senato hanno raggiunto un accordo per accelerare l'approvazione di un piano di misure da 1.500 miliardi di dollari che prevede 13,6 miliardi di dollari di aiuti militari e umanitari destinati all'Ucraina. La votazione finale dovrebbe avvenire in serata

03.30 – Casa Bianca: “Se Putin sequestra asset stranieri la pagherà”

«Come il presidente Biden ha detto all'inizio della settimana, noi salutiamo le decisioni delle compagnie che lasciano la Russia perché non vogliono far parte della guerra scelta dalla Russia contro l'Ucraina».

UCRAINA FUGA

È il commento della Casa Bianca su Twitter alla minaccia del presidente russo, Vladimir Putin, di sequestrare i beni delle aziende americani e internazionali che hanno deciso di chiudere in Russia in segno di protesta. Putin ha minacciato di requisire i locali e far tornare al lavoro chi lo vuole.

«Ogni decisione illegale da parte della Russia – ha aggiunto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki – porterà ulteriori danni economici. Lancerà il messaggio al mondo globale degli affari che la Russia non è più un posto sicuro per investire e fare affari». «Anche un uomo d'affari russo di primo piano – ha aggiunto Psaki – ha riconosciuto questo fatto, dicendo che “ci riporta indietro al 1917” e che le “conseguenze di questa decisione, cioè la sfiducia del mondo verso la Russia, le sperimenteremo per molti decenni”». L'amministrazione americana ha ribadito che starà al fianco delle compagnie americane, che stanno «adottando misure dure riguardo il loro futuro in Russia».

UCRAINA - CITTADINI A RIPARO SOTTO UN PONTE A IRPIN

03.23 – Leader Ue: “Russia garantisca corridoi umanitari”

«Chiediamo alla Russia di rispettare pienamente i suoi obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale. Deve garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli alle vittime e agli sfollati interni in Ucraina e consentire un passaggio sicuro ai civili che vogliono andarsene». È quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice Ue di Versailles.

03.21 – Leader Ue: “Garantire sicurezza impianti nucleari”

«Chiediamo che la sicurezza e la protezione degli impianti nucleari ucraini siano immediatamente garantite con l'assistenza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica». È quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice Ue di Versailles. «La Russia, e la sua complice Bielorussia, hanno la piena responsabilità di questa guerra di aggressione e i responsabili saranno ritenuti responsabili dei loro crimini, anche per aver preso di mira indiscriminatamente civili e oggetti civili. A questo proposito accogliamo con favore la decisione del pubblico ministero della Corte penale internazionale di aprire un'indagine», sostengono ancora i leader.

UCRAINA - ANZIANA VIENE PORTATA IN SALVO

03.19 – Leader Ue: “Pronti ad adottare subito altre sanzioni”

«Lodiamo il popolo ucraino per il coraggio dimostrato nel difendere il proprio paese e i nostri valori condivisi di libertà e democrazia. Non li lasceremo soli. L'Ue e i suoi Stati membri continueranno a fornire sostegno politico, finanziario, materiale e umanitario coordinato. Ci impegniamo a fornire sostegno per la ricostruzione di un'Ucraina democratica una volta cessato l'assalto russo. Siamo determinati ad aumentare ulteriormente la nostra pressione su Russia e Bielorussia. Abbiamo adottato sanzioni significative e restiamo pronti a procedere rapidamente con ulteriori sanzioni». È quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice Ue di Versailles.

VLADIMIR PUTIN

03.15 – Leader Ue: “Esame richiesta adesione su base Trattati”

«Il 28 febbraio 2022, esercitando il diritto dell'Ucraina di scegliere il proprio destino, il presidente dell'Ucraina ha presentato la domanda dell'Ucraina per diventare membro dell'Unione europea. Il Consiglio ha agito rapidamente e ha invitato la Commissione a presentare il suo parere su tale domanda conformemente alle pertinenti disposizioni dei Trattati». È quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice Ue di Versailles. «In attesa di ciò e senza indugio, rafforzeremo ulteriormente i nostri legami e approfondiremo la nostra partnership per sostenere l'Ucraina nel perseguire il suo percorso europeo. L'Ucraina appartiene alla nostra famiglia europea», si legge ancora.

UCRAINA - ANZIANA PORTATA VIA IN CARRIOLA

03.09 – Michel: “Rafforzeremo i legami già in essere”

«È chiaro che l'Ucraina appartiene alla famiglia europea. Vogliamo sostenere tutti gli sforzi per consolidare i legami con l'Ucraina». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della prima giornata del vertice Ue di Versailles. «Lavoriamo per legami più stretti sul piano politico, ad esempio inviteremo regolarmente il presidente Volodymyr Zelensky a partecipare ai Consigli europei; sul piano pratico collegheremo ulteriormente le reti e le infrastrutture ucraine all'Ue», ha spiegato Michel.

03.03 – Michel: "Altri 500 mln euro di materiali da fondo Pace"

charles michel emmanuel macron vertice europeo a versailles 2

«L'Alto rappresentante ha annunciato la volontà di mobilitare altri 500 milioni di euro dal fondo europeo per la pace per il sostegno materiale all'Ucraina». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al termine della prima giornata del vertice Ue di Versailles.

03.01 – Rutte conferma: “Non prevista adesione accelerata a Ue per Ucraina”

Il premier olandese, Mark Rutte, ha confermato al termine della prima giornata del Vertice Ue di Versailles che «non esiste un percorso per l'adesione accelerata dell'Ucraina all'Unione europea». «C’è il percorso della richiesta che stiamo seguendo e che potrebbe richiedere mesi o anni e dall'altra parte, per il breve termine, forniamo sostegno e assistenza umanitaria all'Ucraina», ha spiegato Rutte al termine della lunga riunione.

UCRAINA - CITTADINI IMPARANO A USARE LE ARMI

02.43 – Borsa: Hong Kong pesante in avvio, a -3,27%

Avvio pesante per la Borsa di Hong Kong, sui timori delle incertezze della guerra Ucraina-Russia: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un tonfo del 3,27%, a 20.207,67 punti.

02.32 – Terminati i lavori al summit Eu, accordo su testo

I lavori del primo giorno del Consiglio Europeo informale a Versailles sono terminati intorno alle 2.20, con un accordo tra i leader sul testo relativo all'Ucraina, in guerra con la Russia. I capi di Stato e di governo ritorneranno a riunirsi domattina alle 10.

02.31 – Kiev accusa: “Colpita sede reattore sperimentale Kharkiv”

Un tweet pubblicato sul profilo del Parlamento ucraino accusa l'esercito russo di aver attaccato l'Istituto di Fisica e Tecnologia di Kharkiv, all'interno del quale si trova un reattore nucleare sperimentale.

UCRAINA - SOLDATI UCRAINI LANCIANO UN JAVELIN MISSILE DI FABBRICAZIONE AMERICANA

«Il bombardamento ha causato un incendio in un albergo nelle vicinanze», si legge nel tweet, «la battaglia continua». L'Ispettorato di Stato per la Regolamentazione Nucleare, scrive il Kyiv Independent, ha riferito che l'istituto è stato colpito. «Sono stati danneggiati l'esterno e forse numerosi laboratori all'interno dell'edificio», scrive la testata ucraina.

02.25 – Aiea: “Ci saranno ispezioni nei siti nucleari. Non sappiamo se linee elettriche Chernobyl siano state riparate”

Il direttore generale dell'agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi ha reso noto che l'organismo ha «programmato ispezioni fisiche» nei siti nucleari ucraini.

Lo riferisce la Bbc, aggiungendo che l'Ucraina ha comunicato all'Aiea di aver perso le comunicazioni con la centrale di Chernobyl. Grossi ha aggiunto che l'Aiea non è ancora stata in grado di confermare i rapporti secondo cui le linee elettriche della centrale di Chernobyl sarebbero state riparate, il giorno dopo la perdita degli alimentatori esterni.

02.20 – Kiev ad Aiea: “Interrotte comunicazioni con Chernobyl”

L’autorità ucraina per l'energia atomica ha riferito all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) di aver perso ogni canale di comunicazione con la centrale dismessa di Chernobyl, caduta in mano ai russi. Lo riferisce l'Aiea. Il direttore generale dell'organizzazione, Rafael Mariano Grossi, ha affermato di essere a conoscenza di informazioni secondo le quali sarebbe stata ripristinata l'energia elettrica nel sito e di essere alla ricerca di conferme.

01.59 – Lunga cena di lavoro leader Ue a Versailles, Ucraina sul tavolo. Focus su richiesta adesione Kiev, Paesi membri divisi

Lunga cena di lavoro a Versailles al vertice informale dei leader europei convocato da Emmanuel Macron, presidente di turno del semestre Ue. Dopo la prima sessione pomeridiana i capi di Stato e di governo dell'Unione si sono diretti, con oltre un’ora di ritardo, nella Galleria degli Specchi, simbolo della sontuosità della Reggia simbolo della monarchia transalpina.

charles michel emmanuel macron vertice europeo a versailles 3

Ed è nel corso della cena che i Paesi membri hanno approfondito ulteriormente la situazione in Ucraina, facendo il punto sullo status quo militare e diplomatico della crisi e mettendo sul tavolo una possibile risposta alla richiesta di adesione all'Ue formalizzata da Kiev. Il sostegno politico dell'Ue alla prospettiva europea dell'Ucraina sarà inserito nella Dichiarazione di Versailles che, nelle prossime ore, il vertice dei leader ufficializzerà.

Ma, vista la durata della cena (circa 4 ore), è possibile che, nel corso della riunione siano riemerse le diverse sensibilità interne all'Ue sul ritmo da dare all'avvicinamento dell'Ucraina all'Ue in momento critico del conflitto con la Russia. Paesi come l'Olanda, ad esempio, ancora nelle ore scorse si dicevano contrari alla concessione dello status di candidato a Kiev.

vladimir putin alle olimpiadi di pechino 2022

Un possibile compromesso potrebbe essere trovato nell'impegno politico ad un ulteriore rafforzamento dell'accordo di associazione in essere tra Ue e Ucraina. Magari prevedendo che il governo di Kiev partecipi, come osservatore, ad alcune riunioni dei leader europei.

01.57 – Kuleba: “Armi biologiche? Mosca verso false flag”

L'Ucraina non possiede armi biologiche e le accuse giunte da Mosca in questo senso potrebbero preludere a un attacco russo con questi strumenti, che verrebbe poi attribuito a Kiev.

Volontario si prende cura di un bambino ucraino

Lo afferma su Twitter il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba. «L'ossessione maniacale con la quale vari ufficiali russi fantasticano di inesistenti armi o pericoli biologici o chimici in Ucraina è profondamente inquietante e potrebbe davvero indicare che la Russia stia preparando un altro orribile operazione “false flag”», scrive Kuleba, «questo tweet è a verbale».

01.42 – Smantellato convoglio russo lungo 64 km fuori da Kiev

Il convoglio militare russo diretto verso Kiev risulta in larga parte disperso e riposizionato, secondo quanto emerge dalle immagini satellitari diffuse dalla compagnia privata Maxar Technologies.

VLADIMIR PUTIN

Le immagini, spiega Reuters, mostrano unità corazzate manovrare nelle città circostanti, nei pressi dell'aeroporto. A Berestyanka, a Ovest di Kiev, sono stati segnalati camion con i rifornimenti e quelle che sembrano batterie lanciarazzi multiple. Obici in posizione di fuoco appaiono dispiegati nei pressi di Lubyanka.

01.34 – Premier Svezia: “Alcuni Paesi non voglio pagare a proprie spese”

«Sono stata ministro delle Finanze per sette anni: alcuni Paesi trovano sempre nuovi argomenti per cui non dovrebbero pagare le proprie spese». Lo ha detto la premier svedese Magdalena Andersson, rispondendo ad una domanda a proposito dell'idea di emettere debito comune per finanziare le spese per la difesa e per la riduzione della dipendenza dagli idrocarburi russi, a margine del Consiglio Europeo informale di Versailles.

SERGEI LAVROV IN TURCHIA

01.24 – Usa: "Le forze russe si sono avvicinate a Kiev. Cinque chilometri nelle ultime 24 ore”

Le forze russe si sono avvicinate di cinque chilometri a Kiev nelle ultime 24 ore. Lo afferma un funzionario del Pentagono, sottolineando che le forze russe continuano ad avanzare anche se gli ucraini si stanno battendo con forza.

EMMANUEL MACRON URSULA VON DER LEYEN CHARLES MICHEL

01.14 – Borsa Tokyo apre in calo, Nikkei -0,86%

La borsa di Tokyo apre in calo sulla scia dei preoccupanti dati sull'inflazione negli Stati Uniti e per via dei timori di un prolungarsi del conflitto in Ucraina. L'indice Nikkei cede lo 0,86% a 25.468,81 punti. Il Topix sull'intero listino perde l'1% a 1.811,80 punti.

01.09 – Macron: “Condizioni Putin non accettabili per nessuno”

«Sono ottimista ma cerco di essere anche realista. Siamo sempre impegnati nel dialogo con il presidente Putin. Lo ero fino all'ultimo minuto prima che lanciasse questa guerra e anche dopo che l'ha lanciato.

Stazione di Leopoli

Abbiamo cercato di aprire i negoziati per il cessate il fuoco. Devo però ammettere, con tutta onestà, che le condizioni che mette sul tavolo non sono accettabili per nessuno». Lo ha dichiarato il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo la sua ennesima telefonata con il presidente russo, Vladimir Putin.

01.01 – Mike Pence vola al confine e incontra rifugiati

L'ex vice presidente americano, Mike Pence, ha visitato il confine dell'Ucraina e incontrato i rifugiati in fuga. Postando sui social alcune foto con la moglie al confine, Pence ha invitato i suoi follower a donare per la popolazione. «L'impatto dell'invasione della Russia su queste famiglie spezza il cuore e c'è un grande bisogno di aiuto. Incoraggiamo tutti a pregare e donare» alle varie organizzazioni, mette in evidenza Putin.

00.58 – Kuleba: “Ossessione russa su armi biologiche preoccupa. Potrebbe indicare che Mosca prepara azione con falsa bandiera”

«L'ossessione maniacale con cui vari funzionari russi fantasticano su armi o rischi biologici o chimici inesistenti in Ucraina è profondamente preoccupante e potrebbe effettivamente indicare che la Russia sta preparando un'altra orribile operazione sotto falsa bandiera». Lo scrive il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter.

00.52 – Zelensky: “Abbiamo bisogno di più armi perché barbarie russa non si ferma”

«Mesi fa, quando non c'era l’invasione, tutti hanno visto che un’invasione era possibile. Le truppe erano al nostro confine. E ho detto: applicate sanzioni contro la Russia in modo che non pensino nemmeno di attaccare. Non l'hanno fatto. Ho detto: date all'Ucraina un sostegno tale che sappiamo che la nostra sicurezza è garantita. Ugualmente non è stato fatto.

PROTESTE CONTRO VLADIMIR PUTIN

Ora abbiamo un'invasione molto crudele, uccidono persino i profughi. I loro missili hanno colpito case, università, chiese. Questa è barbarie. E sì, riceviamo armi. Ma ovviamente serve di più, perché la barbarie non si ferma». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Die Zeit.

00.49 – Zelensky: “Preoccupato da accuse Mosca su armi chimiche”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un messaggio video ha espresso preoccupazione per le accuse russe secondo le quali Kiev starebbe preparando un attacco chimico ritenendo che possano preludere a un'offensiva di questo genere da parte di Mosca. Lo riporta il Kyiv Independent. «Sono molto preoccupato», ha affermato Zelensky, rivolto alla Russia, «se farete qualcosa di simile contro di noi, riceverete le più severe sanzioni».

00.46 – Zelensky: “Se le sanzioni bastassero l'invasione si sarebbe fermata”

«Se le sanzioni bastassero, l'invasione si sarebbe fermata. Si continuano a comprare petrolio e prodotti petroliferi russi. Le multinazionali occidentali rimangono ancora nel mercato russo con varie scuse. Sì, ci sono compagnie morali che se ne sono andate e per questo gli siamo grati.

volodymyr zelensky in video collegamento con il parlamento britannico

Ma ci sono giganti del business che stanno ancora scegliendo soldi insanguinati. Tutti devono essere morali. E intensificare le sanzioni contro la Russia per questa invasione brutale e non provocata, che ricorda i periodi peggiori della Seconda guerra mondiale».

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Die Zeit. «Se parliamo di sanzioni, si tratta principalmente di petrolio, prodotti petroliferi e gas. I porti del mondo dovrebbero essere chiusi alle navi russe. Le compagnie cargo devono smettere di inviare e ricevere merci in Russia e dalla Russia. Non dovrebbero esserci eccezioni per banche russe in disconnessione da Swift. Queste sono cose specifiche che si possono fare», aggiunge.

INCONTRO LAVROV-KULEBA IN TURCHIA

00.37 – Zelensky: “Per sapere piani Mosca bisogna guardare di cosa accusa gli altri”

«I propagandisti russi ci accusano, di nuovo, che stiamo presumibilmente sviluppando armi biologiche. Presumibilmente preparando un attacco chimico. Questo mi preoccupa molto, perché ci siamo convinti una volta di più: se vuoi sapere i piani della Russia, guarda di cosa la Russia accusa gli altri.

incontro dmitry kuleba sergei lavrov in turchia

Quali sono queste accuse di preparare attacchi chimici? Hanno deciso di “de-chimicizzare” l'Ucraina? Ammoniaca? Fosforo? Cos’altro avete preparato per noi? Dove colpirete con un'arma chimica? Al reparto maternità di Mariupol? Alla chiesa di Kharkiv? All'ospedale pediatrico di Okhmatdet?».

Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. «Nella mia terra non sono state sviluppate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa. Il mondo intero lo sa. Lo sapete. E se fate una cosa del genere contro di noi, riceverete le sanzioni più dure», ha aggiunto.

00.25 – Zelensky: “Dopo la vittoria ricostruiremo tutto quello che è stato distrutto”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver incaricato il governo di creare uno speciale programma statale dedicato alla ricostruzione di ogni città colpita dall'invasione russa.

zelensky

«Dopo la guerra, dopo la nostra vittoria, noi ricostruiremo tutto ciò che è stato distrutto. Molto velocemente e con una qualità molto elevata»m ha detto Zelensky, come riporta la Cnn. «Uno speciale programma per la ricostruzione sarà creato per ogni città interessata. Ho già dato disposizioni al governo di cominciare a elaborare il piano», ha aggiunto.

volodymyr zelensky ballerino fluido 5

00.24 – Zelensky: “Popoli europei sono per nostra adesione a Ue, politici si adeguino”

«Lo so per certo: se i popoli decidessero della nostra adesione all'Ue, sceglierebbero sicuramente il popolo ucraino. Oggi, quando vedo il sostegno dei popoli di ogni paese nelle piazze delle capitali europee, so che il popolo ucraino è già nell'Unione europea. Ebbene, i politici sono sicuro che si stiano adeguando. Preferibilmente più velocemente». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

00.17 – Zelensky: “Adesione all’Ue è l’esame finale per l’Europa”

«Proseguono in Europa le discussioni sul futuro dell'Ucraina nell'Ue. Credo che il nostro popolo, il nostro Stato, il nostro esercito abbiano fatto di tutto per farci desiderare di essere lì tra pari. Per essere invitati. Questo è l'esame finale per l'Europa. Tra i leader degli stati ci sono quelli che ci sostengono. E c'è chi sostiene solo se stesso». Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

00.16 – 20 mila sfollati lasciano la regione di Sumy verso l’area occidentale del Paese

dmytro kuleba 7

Circa 20 mila persone sono riuscite a lasciare la regione di Sumy, Ucraina nordorientale, grazie ai corridoi umanitari. Lo riferisce la Cnn citando le autorità ucraine. «Bus da Sumy e Trostianets stanno arrivando a Lubny, da dove le persone evacuate utilizzeranno i treni per raggiungere le zone occidentali del Paese», ha detto Dmytro Lunin, capo dell'amministrazione della regione di Poltava.

00.10 – Zelensky: “Mosca ha attaccato un corridoio umanitario, tiene ostaggio Mariupol”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto in un videomessaggio di aver inviato «un convoglio di camion a Mariupol con cibo, acqua, medicine. Ma gli occupanti hanno lanciato un attacco con carri armati esattamente dove avrebbe dovuto trovarsi il corridoio, il "corridoio della vita”». «Lo hanno fatto deliberatamente. Sapevano cosa stavano interrompendo. Hanno un chiaro ordine di tenere in ostaggio Mariupol», ha sottolineato Zelensky.

dmytro kuleba 4

«Oggi hanno distrutto l'edificio della direzione principale del servizio di emergenza statale nell'oblast di Donetsk. Il punto di incontro per le persone in attesa di evacuazione era accanto a quell'edificio: è terrorismo aperto da terroristi esperti. Il mondo deve saperlo. Il mondo deve riconoscerlo. Abbiamo tutti a che fare con uno stato terrorista. Qualunque cosa accada, continueremo a cercare di fornire aiuti umanitari a Mariupol di cui la sua gente ha un disperato bisogno.

La nostra gente, gli ucraini», ha detto ancora Zelensky, «gli invasori fanno di tutto per ingannare le persone nelle città bloccate. Bloccano le comunicazioni, non danno informazioni». «Lo Stato sta facendo di tutto per aiutare la città a far sapere ai residenti di Mariupol: stiamo combattendo. Non fermeremo la lotta», è l'appello conclusivo di Zelensky, «se hai l'opportunità di parlare con le persone a Mariupol, di scrivere loro, ricorda loro che l'Ucraina è con loro con tutto il cuore e sta facendo di tutto per fermare la tortura della città».

volodymyr zelensky ballerino fluido 3

00.07 – Zelensky: “In 2 giorni evacuati quasi 100 mila”

In due giorni sono state evacuate dalle città ucraine sotto il fuoco delle forze russe quasi 100 mila persone. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky.

00.05 – Facebook allenta regole parole violente contro russi

Facebook ha annunciato di aver allentato le regole per consentire discorsi violenti contro gli «invasori russi». La deroga sarà valida sia su Facebook che su Instagram e consentirà messaggi ostili nei confronti dell'esercito e dei leader russi. «A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, siamo tolleranti verso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole sui discorsi violenti come “morte agli invasori russi”», ha confermato a France Presse Andy Stone, capo delle comunicazioni di Meta, casa madre delle due reti sociali, «continuiamo a non consentire appelli credibili alla violenza contro i civili russi».

00.01 – Onu: “Quasi 2 milioni di sfollati interni”

Si stima che siano 1,9 milioni gli ucraini che sono stati costretti a lasciare le proprie case di fronte all'avanzata russa, spostandosi dalle linee del fronte verso Ovest. Lo ha riferito il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, dando i numeri della situazione umanitaria che «continua a deteriorarsi a un ritmo allarmante» dopo 15 giorni di guerra. Oltre a quasi 2 milioni di sfollati interni, più di 2,3 milioni sono fuggiti nei Paesi vicini.