IL BONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO – ROBA DA MATTI: LA SENATRICE DELLA LEGA GIULIA BONGIORNO, AVVOCATO DI SALVINI, È STATA FERITA DA UNA LASTRA DI MARMO DI 50 KG CHE SI È STACCATA DA UNA PARETE IN TRIBUNALE, A CATANIA: È ENTRATA SULLE SUE GAMBE ED È USCITA IN SEDIA A ROTELLE – LO HA RACCONTATO IL LEADER DEL CARROCCIO: “CHIEDO AL MINISTRO BONAFEDE SE È NORMALE” – VIDEO

Questa e’ la lastra di marmo che si e’ staccata dal muro e ha schiacciato la mia gamba! In Tribunale!!! pic.twitter.com/yV0MgDPzAK — Giulia Bongiorno (@gbongiorno66) October 3, 2020

Da www.ilmessaggero.it

giulia bongiorno esce in sedia a rotelle dal tribunale di catania 2

Ferita da una lastra di marmo staccatasi da una parete, l'avvocato Bongiorno ha lascia il tribunale in sedia a rotelle. «Voglio raccontare una nota a margine davvero surreale: l'avvocato Bongiorno è entrata in Tribunale sulla sue gambe ed è uscita sulla sedia a rotelle perché in attesa che il giudice uscisse dalla camera di consiglio una lastra di marmo di 50 kg si è staccata dalla parete piombando sulla caviglia di Giulia Bongiorno, arrivata a metà tra la caviglia e il tendine. Ditemi voi se è normale».

giulia bongiorno matteo salvini conferenza stampa dopo l'udienza sul caso gregoretti 1

Lo ha detto Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Catania. «Ovviamente la responsabilità non la do al Presidente del Tribunale - dice - chiedo al ministro Bonafede se è normale che in un tribunale si stacchino lastre di marmo sulle gambe degli avvocati presenti. Penso che si chiuderà un processo e se ne aprirà un altro». «L'immagine che diamo dell'italia nel mondo è quantomeno particolare», ha detto.

